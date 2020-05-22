Посли G7 вітають Україну з робочою угодою з МВФ. Позичити більше грошей на світових ринках радять деякі економісти

МВФ на робочому рівні схвалив нову угоду для України обсягом 5 мільярдів доларів.

Посли країни Великої сімки привітали Україну з досягненням домовленості, висловивши надію, що програма «зміцнить макроекономічну стабільністіь України та допоможе їй впоратися з кризою COVID-19».

Кредит має допомогти Україні подолати економічну кризу, спричинену пандемією коронавірусу, вважають в МВФ.

Нова програма «допоможе владі подолати економічний «шок від COVID-19 зберегти теперішні досягнення та просуватись на шляху важливих структурних реформ зі зменшення основних вразливих факторів ... Це забезпечить готовність України повернутись до зростання та більш широких реформ після завершення кризи», - йдеться в повідомленні представниці МВФ в Україні Іванна Владкової Голлар.

Для остаточного затвердження програми необхідне засідання Правління фонду, проведення якого очікується протягом наступних тижнів.

Україна може скористатись з позитивних новин і провести запозичення на зовнішніх ринках, вважає британський економіст Тімоті Еш. «Я б здивувався, якщо б Міністерство фінансів не використало покращення в умовах кредитування, щоб вийти на світові ринки після цієї новини», - цитує FT записку Еша для інвесторів. Він навів приклад успішних позик, зроблених Єгиптом та Бахрейном протягом останніх тижнів.

Зним погоджується і економіст американського аналітичного центру Атлентична Рада Андерс Аслунд.

Він закликає український Мінфін скористатись нагодою і після схвалення позики правлінням МВФ «провести істотний випуск єврооблігацій якомога швидше. Фінансування необхідне а ставки прийнятні», - зауважує він.

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