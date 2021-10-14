МВФ побачив прогрес у втіленні Україною вимог програми

Очільниця місії МВФ в Україні Іванна Владкова побачила прогрес у втіленні країною реформ, передбачених програмою з Фондом, зокрема щодо банківського сектору та Фонду гарантуваня вкладів. Про це за результатами зустрічі з Владковою повідомили посли країн "Великої Сімки".

"Посли залишаються відданими допомозі для втілення реформ, які, разом із програмою МВФ, сприятимуть процвітанню України, - йдеться в заяві дипломатів у соцмережах. - Це передбачає завершення комплексної судової реформи, включно з Вищою радою правосуддя, і корпоративне управління згідно з керівними принципами ОЕСР".

У вересні місія МВФ розпочала роботу в Україні із перегляду програми stand-by. Торік МВФ погодив програму stand-by обсягом 5 млрд дол для України. За програмою, було виділено один транш у 2,1 млрд доларів. Для виділення другого траншу необхідно виконати вимоги перегляду програми.

Цього тижня посадовці ЄС оголосили про виділення Україні наступного траншу макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро, навіть попри те, що перегляд програми України з МВФ ще не завершено.

Також йього тижня Міжнародний ваютний фонд погіршив оцінку зростання економіки України цього року до 3,5%, що менше ніж 4%, які містились в квітневому прогнозі. Про це йдеться в жовтневому звіті "Перспективи світового розвитку" (World Economic Outlook).

Однак, прогноз зростання економіки України на наступний рік дещо кращий - 3,6%, порівняно з даними квітневого пронозу у 3,4%.

В МВФ вважають, що на допандемічний рівень економіка розвинутих країн вийде наступного року, а для економік, що розвиваються, це передбачають до 2024.

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