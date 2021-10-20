В МВФ побачили прискорення росту цін в Україні

"Інфляція, яку підштовхнуло зокрема збільшення мінімальних зарплат в Україні на початку року, значно прискорюється", - заявив директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер, відповідаючи на питання кореспондентки Української служби "Голосу Америки" під час прес-конференції в середу.

Він назвав "абсолютно правильними" дії Національного банку зі стримування зростання цін. "Він [Нацбанк] почав впроваджувати більш жорстку монетарну політику, і ми вважаємо, що жорстка монетарна політика має тривати, щоб забезпечити контроль над інфляційними очікуваннями а також стримувати вторинний вплив цінових шоків початку року", - сказав Креммер під час прес-конференції, присвяченій публікації МВФ Огляду економіки Європейського регіону.

Огляд, опублікований МВФ в середу, передбачає, що інфляція цього року в Україні сягне 9,5%. Раніше, в квітневому прогнозі, МВФ оцінював цьогорічну інфляцію в Україні на рівні 7,5%. Зростання цін уповільниться до 7,1% наступного року і до 5,8% в 2023, прогнозують у Фонді.

Україна добре відреагувала на економічну кризу спричинену пандемією

Загалом, відзначив Кеммер, Україна добре відреагувала на економічну кризу спричинену пандемією.

"Підтримка включала бюджетні аспекти а також монетарну політику. Також криза 2020 року була неглибокою в Україні, порівняно з іншими країнами регіону".

Огляд економіки Європейського регіону передбачає, що зростання розвинутих країн Європи становитиме 5,2%, а європейські економіки, що розвиваються, зростуть на 6% цього року. Наступного року зростання розвинутих європейських країн становитиме 4,4%, а економік, що розвиваються - 3,6%.

Найбільшими ризиками для зростання, на думку авторів огляду, є загроза виникнення нових штамів коронавірусу, зриви в системі постачання та високі ціни на енергоресурси.

Для того, щоб забезпечити зростання, в МВФ закликали країни, особливо з економіками, що розвиваються, нарощувати вакцинацію. Також в МВФ закликали до консолідації міжнародних зусиль із доступу до вакцинацій.

В своєму прогнозі, оприлюдненому в жовтні Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання економіки України до 3,5%, що менше ніж 4%, які містились в квітневому прогнозі. Однак, прогноз зростання економіки України на наступний рік дещо кращий - 3,6%, порівняно з даними квітневого пронозу у 3,4%.

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