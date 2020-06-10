МВФ затвердив нову програму співпраці з Україною

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила програму співпраці з Україною вартістю близько 5 мільярдів доларів. Про це повідомила управляючий директор МВФ Крістіна Георгієва. Програма розрахована на 18 місяців і має на меті допомогти Україні відновити економічне зростання, зазначили у Фонді.

Президент Зеленський привітав це рішення МВФ і зазначив, що кошти Фонду будуть спрямовані насамперед на подолання наслідків пандемії COVID-19 в Україні.

В посольстві США в Україні від імені дипломатів з країн "великої сімки" привітали відновлення співпраці з Фондом, висловивши надію, що цей крок призведе до зміцнення економічної стабільності та заохочуватиме іноземні інвестиції в українську економіку.

В Кабінеті міністрів кажуть, що МВФ не висуває нових вимог для України щодо впровадження структурних реформ, натомість передбачає продовження заходів задля подолання корупції та проведення збалансованої бюджетної політики.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що після угоди з МВФ до України також надійдуть кошти за іншими програмами. Зокрема, у Києві сподіваються отримати 1 млрд доларів від Світового банку та допомогу від Європейського Союзу в розмірі 1,7 млрд євро, які прив'язані до відновлення співпраці із Фондом.

"Ми зараз з першим траншем МВФ отримуємо по факту в бюджет понад 3 млрд доларів в еквіваленті. Це забезпечить нашу стабільність і дасть нам змогу рівно пройти період коронакризи", - цитує Дениса Шмигаля урядовий сайт.

В уряді також заспокоюють, що співпраця з МВФ не передбачає вимог до підвищення в Україні пенсійного віку та збільшення комунальних послуг.