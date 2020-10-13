МВФ попереджає: внаслідок пандемії економіка світу зможе відновитись аж у 2022, але падіння буде меншим ніж очікувалось

Світова економічна криза не буде такою жорстокою, як прогнозували економісти, втім ВВП все одно скоротиться на 4,4%, а збитки внаслідок пандемії світ відчуватиме роками.

Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду “Перспективи світової економіки”, який агенція оприлюднила у вівторок, 13 жовтня.

МВФ наголошує на необхідності продовження урядової підтримки економік, враховуючи глибину збитків внаслідок вірусу, що спричинив масове безробіття та понад мільйон смертей.

Масивні вливання урядової допомоги зупинили подальший спад економіки у 2020 році, втім через те, що пандемія коронавірусу досі триває, перспективи залишаються невизначеним, - йдеться у звіті МВФ.

За оцінками Світового банку, у 2021 році близько 150 мільйонів людей опиняться на порозі надзвичайної бідності.

МВФ закликає уряди переосмислити свої пріоритети щодо видатків та спрямувати зусилля на фінансування проектів, що сприятимуть підвищенню продуктивності, зокрема інвестувати в зелену енергетику та освіту.

В міру зростання боргів, політикам, можливо, доведеться збільшити податки для тих, хто отримує найбільші прибутки, усунути прогалини в законодавстві і "зробити так, щоб корпорації сплачували належну частку податків і зменшили марні витрати”, - йдеться у звіті.

Українська економіка у 2020-му переживе спад на рівні 7,2% і рівень безробіття сягне 11%.

Більшість економік світу повернуться до рівня, який вони мали перед пандемією, у 2022 році.

У Сполучених Штатах оцінки росту економіки покращились після того, як уряд виділив на стимулювання економіки 3 трильйони доларів. МВФ очікує спад американської економіки на 4,3%, але в 2021 році знову ріст на 3,9%.

МВФ також вказує на швидше оновлення китайської економіки, порівняно з іншими країнами. Цього року, за очікуваннями, вона зросте на 1,9%, а наступного року ще на 8,2%, - прогнозує МВФ.

Українська економіка у 2020-му переживе спад на рівні 7,2%, йдеться у звіті, і рівень безробіття сягне 11%. У 2021 році МВФ прогнозує для економіки України ріст у 3%.

Серед країн, які переживають цього року найбільший економічний спад, це Італія, Іспанія, Індія.

Рецесія була менш жорстока, ніж очікувалось, втім глибока і “вихід з цього лиха, швидше за все, буде тривалим, нерівномірним і вкрай невизначеним", - заявила головний економіст МВФ Гіта Гопіат.

"Це найгірша криза з часів Великої депресії, і знадобляться значні нововведення на політичному фронті - як на національному, так і на міжнародному рівнях - щоб відновитися після цього лиха”, - додала представниця МВФ.

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