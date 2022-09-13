МВФ виділив Україні 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Ґеорґієвою 13 вересня.

«Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України», – прокоментував Зеленський у своєму твітері.

Сама Ґеорґієва назвала «відмінною» розмову з президентом України.

«Ми обговорили, як МВФ може надалі підтримувати Україну, та погодилися шукати шляхи наростити нашу фінансову та політичну взаємодію з Україною з використанням всіх доступних нам інструментів», – повідомила очільниця МВФ.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на початку вересня заявив на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, що одним із пріоритетів для України є домовитися про старт нової великої програми співпраці з МВФ.