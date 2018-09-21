Вимоги МВФ грають на руку популістам в Україні - американський експерт

Рішення МВФ прив'язати виділення чергового трашну допомоги Україні до ухвалення держбюджету вказує на те, що Міжнародний валютний фонд не довіряє керівництву України і намагається позбавити уряд простору для політичного маневрування. Про це, коментуючи інформацію видання Kyiv Post про вимоги МВФ до України, повідомляє Балаш Ярабік, дослідник аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace.

Введення нових умов це розумний крок з боку МВФ з точки зору зменшення простору для політичного маневрування урядом України...

Технічна місія МВФ завершила роботу в Україні 19-го вересня. Деякі ЗМІ повідомили, що переговори закінчились для України невдало, і держава не отримає черговий транш допомоги у майже 2 мільярди доларів, доки Верховна Рада не ухвалить бюджет 2019-го року.

Видання Kyiv Post відзначає, що вимога ухвалення бюджету перед отриманням траншу допомоги стала несподіванкою для уряду України.

Між тим голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що у ході переговорів із технічною місією було досягнуто принципову домовленість щодо цін на газ. За словами Коболєва, ціни на газ має бути доведено до ринкового рівня до квітня 2020-го року. Як заявив Коболєв, темпи підвищення вартості газу зараз обговорюються.

Дослідник центру Carnegie Балаш Ярабік побачив у повідомленнях з України ознаку недовіри МВФ до уряду.

"Введення нових умов - це розумний крок з боку МВФ з точки зору зменшення простору для політичного маневрування урядом України, але, ймовірно, це матиме негативні політичні наслідки для уряду (уряд підвищує ціни на газ і нічого не отримує за це). Також це вказує на недовіру до правлячого класу", - заявив Ярабік у Twitter.

Загалом оглядачі по-різному оцінили позицію МВФ.

Ерік Карл Гонц з центру Center for International Private Enterprise, який входить до структури Національного центру на підтримку демократії США (NED) відзначив, що позиція МВФ може сприяти приходу до влади в Україні президента-популіста.

Я вважаю несправедливим те, що МВФ висуває цю вимогу зараз

"Я вважаю несправедливим те, що МВФ висуває цю вимогу зараз, - написав Гонц про вимоги МВФ щодо підвищення цін на газ. - Позиція МВФ призведе до приходу до влади в Україні популіста"

"Підвищення цін на газ не користується популярністю серед населення, особливо за 7 місяців до виборів. Попереду довга зима і невдоволення людей", - також відзначив Гонц.

Натомість британський економіст Тімоті Еш назвав популізмом відстрочення підвищення цін на газ.

"Про це вже було погоджено у квітні 2017-го року. Україна вже і гроші отримала. Окрім того субсидії захищають найбідніші верстви населення. Відмову від підняття цін можна пояснити лише популізмом та захистом схем збагачення", - твітує Еш.

Натомість журналіст агенції новин AFP Дмітрі Закс побачив у ситуації в Україні ознаки можливості дефолту.

"Все більш ймовірно, що Україна оголосить дефолт по боргу, і МВФ дозволить цьому відбутися. Вибори наближаються, тож не варто чекати, що уряд раптом запрацює ефективніше", - твітує Закс.

Як повідомляє "Європейська правда", поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд доларів, з яких Україна отримала 8,7 млрд доларів, закінчується навесні 2019 року.

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