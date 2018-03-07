МВФ закликає Трампа відступити від торговельної війни

Європа та МВФ закликали Трампа відступити від торговельної війни, загроза якої постала після того, як відставка економічного радника президента США посилила позиції тих, хто просуває введення мит на імпорт сталі та алюмінію, повідомляє Reuters.

Відставка радника Ґарі Кона, який, на думку спостерігачів, стримував економічний націоналізм Трампа, негативно вплинула на ринок акцій, нафти та валюти, так як інвестори побачили зростання ймовірності відповідних дій в сфері торгівлі, негативних для глобального зростання.

«В так званій торговельній війні ... переможців, як правило, немає. З обох сторін є втрати», - сказала директор-розпорядник МВФ Крістін Лаґард.

МВФ вважає, що Канада – найбільший постачальник сталі та алюмінію до Сполучених Штатів та Європа, проти експорту машин з якої виступав Трамп – обидва введуть митні тарифи на товари зі США у відповідь.

«Якщо торгівлі зашкодять такі дії, вони стануть вектором сповільнення зростання та зменшення торгівлі. Вплив на зростання буде визначним», - наголосила Лаґард.

Заяви Трампа 6 березня свідчили, що він готовий до торговельної війни.

«Якщо ми позаду кожної країни, торговельні війни не такі вже й погані», - сказав він на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, який відповів: «я переконаний, що зростання тарифів шкодить всім в довгостроковій перспективі».

ЄС склав перелік американських товарів – від бурбону до мотоциклів Harley Davidson – на які буде введено тарифи, якщо Трамп просуватиметься вперед.

«В торговельній війні немає переможців, і якщо її не буде – це на краще, і тоді ми зможемо працювати з нашими американськими друзями та іншими союзниками над ключем до цієї проблеми – надлишковими потужностями», - сказала єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстром.



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