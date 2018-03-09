МВФ знову нагадав Україні про створення антикорупційного суду

"Стосовно України – потрібен подальший прогрес у заходах, втілення яких затримується, включаючи в енергетиці, бюджетній політиці та подоланні корупції", - заявив речник МВФ Джеррі Райс у Twitter.

Він відзначив, що "незалежний антикорупційний суд є ключовим елементом подолання корупції, якого очікує народ України".

Під час спілкування з пресою, Райс відзначив, що обговорення стосовно програми триває.

"Не можу повідомити вам дату наступного перегляду програми. Рішення з цього питання ще не було прийнято. У мене немає дати засідання правління", -заявив Райс.

Спочатку місія МВФ мусить провести перегляд виконання програми і доповісти про це правлінню, уточнив посадовець.

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