Ми не хочемо знову програти в конфлікті Заходу і Сходу - Сійярто пояснив позицію Будапешта щодо Росії та України

В Будапешті не вважають, що Угорщина зблизилась з Путіним більше, ніж великі західноєвропейські країни. Про це в інтерв'ю кореспонденту «Голосу Америки» розповів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він, однак, також підтвердив готовність Будапешта вживати заходи проти України в рамках ЄС та НАТО через мовне питання.

«Ми є членами ЄС та НАТО і ми довели, що без винятку, ЄС та НАТО можуть розраховувати на нас як на потужного і відданого союзника», - зазначив міністр. Він навів приклади співпраці Угорщини з НАТО в боротьбі з тероризмом, а також підтримку Угорщиною єдності ЄС з питання санкцій, запроваджених проти Росії. «Коли Британія просить про солідарність, ми виганяємо російських дипломатів», - заявив Сійярто.

Великі європейські країни, які сперечаються з Росією на поверхні, насправді мають потужну співпрацю, якій можна позаздрити

«З іншого боку, звичайно, будучи малою центральноєвропейською країною, що імпортує 85% газу з Росії, нам потрібен раціональний діалог з Росією», - наголосив Сійярто.

Він припустив, що західноєвропейські країни діють за подвійними стандартами. «Ми ніколи не сприймемо подвійні стандарти з цього питання, тому що великі європейські країни, які сперечаються з Росією на поверхні, насправді мають потужну співпрацю, якій можна позаздрити», - вважає міністр.

Прикладом таких подвійних стандартів, на думку міністра, є позиції великих західноєвропейських країн з газпромівського проекту «Північний потік-2».

«Великі західноєвропейські енергетичні компанії готували будівництво цього трубопроводу разом з російським «Газпромом» і ці західноєвропейські країни твердять, що це питання бізнесу. Однак, це – подвійні стандарти», - заявив Сійярто.

«Вони нас звинувачують у надмірній близькості до Москви тільки через те, що ми маємо раціональний діалог з ними, а самі провадять великий бізнес з Росією. Ми ніколи не сприймемо такі звинувачення», - додав він.

Сійярто нагадав про історичну пам’ять Угорщини: «ми – невелика центральноєвропейська країна і у нас є чітке розуміння та історична пам’ять. Коли між Сходом та Заходом був конфлікт, центральноєвропейські країни завжди програвали, завжди. Ми не хочемо знову програти».

А от стосовно України, Будапешт буде дотримуватись суворої політики.

Сійярто різко засудив рішення Конституційного суду скасувати так званий закон «Ківалова-Колесніченка» про мови, який передбачав можливості введення регіонами офіційної мови національної меншини як регіональної, якщо чисельність цієї меншини перевищує 10% населення регіону.

Цей закон «робив можливим використовувати свою рідну мову, тому це суперечить міжнародним правилам та міжнародним цінностям – цінностям, які ми поділяємо як в НАТО, так і в Європейському Союзі», - вважає Сійярто. Конституційний суд вирішив, що Верховна Рада порушила правила під час голосування закону, а тому закон не відповідає Конституції.

Угорський міністр наголосив на готовності Угорщини вживати суворі заходи проти України. «У нас є лише один інструмент, який ми маємо використовувати – членство в НАТО і в Європейському Союзі, щоб українці зрозуміли, що вони мають змінитись і повернутись до поваги своїх зобов’язань в рамках Європейського Союзу та НАТО. Тому, одразу після того, як поновлять права угорців в Україні, ми будемо потужно їх підтримувати, коли постане питання інтеграції до ЄС та євроатлантичної інтеграції. До того, ми не зможемо їм допомогти», - наголосив він.

Конфлікт стосовно статусу угорської мови постав після прийняття Києвом закону про освіту, який, на думку Будапешта, забрав в угорської меншини право використовувати свою рідну мову як мову освіти після 12 років. Однак, Венеціанська комісія та експерти Ради Європи не підтримали закиди Угорщини стосовно освітнього закону, а Київ підтвердив своє зобов’язання з дотримання прав меншин.

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