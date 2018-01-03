Ми не полишимо народ України - глава МЗС Німеччини

Минулого року ми бачили найбільший рівень насильства на сході України з часу підписання Мінських домовленостей, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Німеччини напередодні візиту глави МЗС Зіґмара Ґабріеля до України.

Відповідну заяву розмістив на своєму Twitter посол Німеччини в США.

"Забагато пострілів все ще проводиться на Донбасі і забагато важкої зброї є в регіоні", наголошується в заяві.

Для нас цей конфлікт не є ні заморожений, ані забутий

Міністерство наголосило на двох обнадійливих подіях, що відбулись останнім часом на Донбасі: обмін в’язнями і домовленість про різдвяне перемир’я. Події мають продовжуватись в цьому ключі, переконане відомство.

"З думкою про це, я сьогодні лечу до Києва і завтра до Маріуполя, для того, щоб чітко сказати народу України, що ми їх не полишимо, - заявив Ґабріель. - Для нас цей конфлікт не є ні заморожений, ані забутий, але дуже важливий і небезпечний. Ми будемо робити все що в наших силах, щоб досягти врегулювання кризи і принести тривалий мир до регіону", - йдеться в заяві.

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