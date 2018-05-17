Ми всі створені рівними, кожен має право на життя, волю і прагнення до щастя – заява США в Міжнародний день проти гомофобії та трансфобії

США стоять на захисті основоположних свобод і прав людини в світі. Наша країна заснована на непорушному принципі, що ми всі створені рівними, кожна особа має право на життя, свободу і прагнення до щастя, йдеться в заяві Державного департаменту США з нагоди Міжнародного дня проти гомофобії та трансфобії.

"По всьому світові забагато урядів продовжують арештовувати, порушувати права лесбійок, геїв, бісексуальних, транссексуальних та інтерсекс громадян (ЛГБТІ).

Сполучені Штати протистоять криміналізації, насильству та серйозній дискримінації в таких сферах, як надання житла, роботи та урядових послуг проти осіб ЛГБТІ", - наголошується в заяві.

Цього дня в 1990 році Всесвітня організація охорони здоров’я виключила гомосексуальність з міжнародного переліку захворювань, йдеться в повідомленні організації.

В Україні посли до Австралії, Австрії, Бельгії, Кіпру, Данії, Канади, Європейського Союзу, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії та США видали спільну заяву з нагоди Міжнародного дня проти гомофобії та трансфобії.

"17 травня, у світі відзначається Міжнародний день проти гомофобії та трансфобії – день, коли ми з гордістю підтверджуємо нашу відданість справі захисту прав людини і забезпечення рівності для всіх, включаючи право громадян на мирні зібрання та право на свободу від дискримінації", - йдеться в заяві.

В заяві, представники міжнародної спільноти привітали "важливий внесок українських правоохоронних органів у забезпечення мирного проведення заходів у Києві та Одесі в минулому році, а також своєчасну позитивну співпрацю з поліцією та міською владою щодо забезпечення Маршу Рівності у червні цього року в Києві".

Цього року Марш рівності заплановано на 17 червня 2018 р. в Києві, нагадує заява. "Ми з нетерпінням очікуємо мирних та безпечних маршів Рівності по всій Україні, та подальшого прогресу на шляху до рівності для всіх українців", - наголошують представники міжнародної спільноти

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