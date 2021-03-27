Спеціальний доповідач ООН заявив про "масове вбивство" у М'янмі - ЗМІ повідомляють, що вбито щонайменше 90 осіб

У суботу щонайменше 90 осіб було вбито у М'янмі, де військова хунта продовжує брутальне придушення протестів. Джерелом інформації про кількість загиблих є портал Myanmar Now. Інформаційна агенція Reuters пише, що вбивства здійснили безпекові сили. Водночас спеціальний доповідач ООН Том Ендрюс заявив у Twitter, що військові країни скоїли "масове вбивство проти людей, яких мають захищати".

Повідомляється, що загальна цифра загиблих віддзеркалює події у кількох містах країни.

Військовий парад у столиці країни Найп'їдо вшановує початок місцевого опору японській окупації під час Другої світової війни.

Повідомлення про численні вбивства співпало із візитом до країни заступника міністра оборони Росії Олександра Фоміна.

Як повідомляє "Радіо Свобода", посол США у М'янмі заявив, що "безпекові сили вбивають цивільних, включно із дітьми". ЗМІ повідомляє, що очільник військової хунти країни Мінг Аунг Хлайн назвав Росію "справжнім другом"

"Росія це справжній друг", - заявив очільник військового переворту у М'янмі Мінг Аунг Хлайн. Це означає, що Росія є справжнім другом військових М'янми, які стріляють у протестувальників. А не те, що Росія є другом народу М'янми, бо і Кремль і хунта бояться демократії", - пише про візит Фоміна до М'янми Кеннет Рот, виконавчий директор правозахисної організації Human Rightw Watch.

"Військові відсвяткували День збройних сил скоївши масове вбивство проти людей, яких мають захищати. Рух громадської непокори (CDM) відповідає потужною зброєю миру. Світу вже давно час відповісти так само разом з народом М'янми і заради нього", - заявив спеціальний доповідач ООН з приводу ситуації з правами людини у М'янмі Том Ендрюс.

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