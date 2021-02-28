Протести в М’янмі: щонайменше 18 вбитих і 30 поранених, повідомляє ООН

В М’янмі - найкривавіший день з початку військового перевороту та протестів у країні, які почались 1 лютого. Офіс ООН з прав людини повідомляє про щонайменше 18 вбитих та 30 поранених, після того як поліція та військові сили відкрили вогонь бойовими патронами по мирних демонстрантах.

Сутички відбулись у декількох містах, в тому числі у столиці - Янгоні, Тавої, Мандалаї та Баго. “Використання смертоносної зброї проти мирних демонстрантів ніколи не є виправданим згідно з міжнародними нормами прав людини. Ми рішуче засуджуємо ескалацію насильства і закликаємо військових негайно припинити використання сили проти мирних демонстрантів”, - заявили речниця офісу ООН з прав людини Равіна Шамдасані.

Один з демонстрантів у Янгоні повідомив ЗМІ, що поліція дала лише один свисток як попередження, після чого відкрила вогонь по людях. “Спочатку вони стріляли справжніми кулями, потім пустили сльозогінний газ. Після цього вони використали гумові кулі”, - сказав демонстрант, який представився Яном.

Напруження в неділю зросло після того, як державне телебачення М’янми повідомило, що посла країни в ООН звільнили “через державну зраду”. Напередодні він закликав Організацію об’єднаних націй вжити всіх заходів, щоб відвернути військовий переворот, який відбувся 1 лютого.

Після цього в країні спалахнули протести, люди вимагали повернення законної влади та звільнення фактичної лідерки країни Аун Сан Су Чжі.

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