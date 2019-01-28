На шляху до миру в Афганістані. США та Талібан узгодили принципи мирної домовленості, - NYT

Посадовці США та Талібану досягли принципової домовленості стосовно мирної угоди, в рамках якої Талібан гарантуватиме, що територію Афганістану не будуть використовувати терористи. Про це в інтерв'ю The New York Times заявив посланець США Залмей Халілзад.

В рамках принципової домовленості окреслено умови виведення військ США з Афганістану у відповідь на припинення вогню та проведення переговорів Талібану з урядом країни.

"Талібан взяв на себе зобов'язання, як ми і прагнули, вживати необхідних кроків, щоб Афганістан не був платформою для міжнародних терористичних угруповань, чи осіб", - заявив Халілзад.

"Ми відчули достатній рівень впевненості і наголосили, що це потрібно конкретизувати і детально напрацювати", - додав він.

Проект домовленості, хоча і попередній є найбільшим кроком на шляху до припинення війни, що триває понад двадцять років і забрала десятки тисяч життів, наголошує видання.

Американський посадовець на умовах анонімності сказав виданню, що перемовини все ще тривають і що Талібан попросив час для того, щоб обміркувати пропозицію проведення переговорів з урядом Афганістану.

Президент Афганістану Ашаф Гані після проведення зустрічі з Халілзадом виступив перед пресою. У виступі він застеріг від поспіху при розробці мирної угоди, наголосивши, що попередні домовленості закінчувались кровопролиттями. Він, серед іншого, навів приклад неконтрольованої ситуації, що склалась після виведення радянських військ з Афганістану наприкінці 1980-х.

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