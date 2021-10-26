“Нинішній режим у Росії - це реінкарнація режиму Сталіна”, - Мирослав Маринович

“Всесвіт за колючим дротом”. Саме так український дисидент та правозахисник Мирослав Маринович описує своє ув’язнення в радянському таборі суворого режиму на Уралі, і згодом - заслання в Казахстані. Все це - за участь у правозахисній Українській Гельсінській групі.

Дисидент презентував у США англомовний переклад своєї книги спогадів, у якій розповідає про життя та боротьбу політв’язнів у радянських таборах. Окрім власних спогадів, у книзі Мирослав Маринович розповідає про причини руху опору в СРСР, зокрема про діяльність Української Гельсінської групи.

Книжка вийшла друком ще в 2016 році, але англомовну версію презентували лише цьогоріч. Ми поспілкувались із Мариновичем про його книжку та про сучасні загрози комунізму для України та Заходу.

Дисидент зізнається, що написав мемуари з відчуття морального обов’язку перед друзями, що відійшли з цього світу і не можуть дати власних свідчень.

“В 90-тих роках мені багато людей казали: “Пиши спогади”. Тоді мені хотілося думати про майбутнє. А коли почали мої друзі відходити, я зрозумів, що мені пора сідати за написання”, - каже він.

За словами Мариновича, на Заході починають забувати злочини комунізму. Через власні спогади він хотів розповісти читачам про цінності, які живили дисидентський рух та ще раз нагадати про злочинну суть комуністичної системи.

Якщо Радянський союз брав участь у подоланні нацизму, а нацизм - мій ворог, то Радянський союз є моїм другом. Та при цьому люди забувають, що Другу світову почали два світові монстри: нацизм і комунізм.

“Дуже важко подолати сьогодні цей сумнів, що комунізм дорівнює нацизм. Але знаєте, на рахунку комунізму більше жертв, ніж нацизму. Хоч я розумію, що це не аргумент, але врешті-решт. Це не є така собі просто “невдала ідеологія”. Це - злочинна ідеологія”, - міркує дисидент. - “Людям звично думати лінійним шляхом. Ворог мого ворога - мій друг. Отже, якщо Радянський союз брав участь у подоланні нацизму, а нацизм - мій ворог, то Радянський союз є моїм другом. Та при цьому люди забувають, що Другу світову почали два світові монстри: нацизм і комунізм”.

Мирослав Маринович чітко поєднує путінську Росію та СРСР. На його думку, нинішні злочини Кремля стали можливими тому, що світ вчасно не засудив діянь та ідеології Радянського союзу.

“Нинішній режим у Росії - це просто реінкарнація режиму Дзержинського, режиму Сталіна, в інших формах, з іншою лексикою, але та сама суть”, - каже Маринович. - “Обов’язково потрібно злочинні дії кваліфікувати як злочинні. Людство цього не зробило в 1945 році, тож сьогодні ми маємо буяння нових будяків - комуністичного бур’яну, який знов проростає, і який дуже боляче жалить”.

Нинішній режим у Росії - це просто реінкарнація режиму Дзержинського, режиму Сталіна, в інших формах, з іншою лексикою, але та сама суть.

За декілька днів до нашої розмови із Мариновичем в Росії зірвали показ фільму “Ціна правди” про Голодомор - з криками “Фашисти!” та “Ганьба!” група невідомих увірвалась у зал у Москві, де мав відбуватись показ. Мирослав Маринович цьому не дивується - каже, в Росії завжди заперечували Голодомор. Але сподівається, що зрештою, там вдасться досягти справедливості.

“Російська держава допомогла людям витіснити тему Голодомору зі свого сумління”, - міркує дисидент. - “А те, що вони все-таки розуміють, що так, був Голодомор, їх сповнює агресією - що вони повинні постійно це заперечувати. Я переконаний, що глибинний розум, глибинна душа російського народу усвідомлює гріх Голодомору, і врешті-решт колись вони його спокутують”.

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