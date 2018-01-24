Миротворча місія має не допустити замороження ситуації на Донбасі - Генерал США

"Миротворча місія (в Україні - Г.А.) – корисна", - заявив на брифінгу в Гельсінській комісії генерал-лейтенант (у відст.) Бен Годжес, який до грудня 2017 командував сухопутними силами США у Європі.

Він зазначив, що така місія буде справді дієвою лише якщо в ній братимуть участь "серйозні, кваліфіковані сили, які можуть насправді повною мірою діяти відповідно до мандату".

Годжес провів паралелі з миротворчою місією на Балканах.

Це повинна бути професійна сила, яку б поважали всі сторони

"Коли НАТО надіслало (в Боснію та Герцеговину – Г.А.) свої війська для виконання Дейтонської мирної угоду, у них були чітко прописані правила гри. Вони були потужно озброєні, завжди в бойовій готовності, і це було посланням для сербів на інших – це серйозна сила".

"Якщо йдеться про оонівську миротворчу місію (в Україні- Г.А.), вони повинні мати мандат, який не дозволяє заморозити нинішню ситуацію назавжди – як це робить Росія. Метою місії має бути виконання Мінську", - зауважив Годжес.

"Це повинна бути професійна сила, яку б поважали всі сторони", - наголосив він.

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