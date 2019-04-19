Як виграти дебати знають американські школярі

Більшість американських політиків вчаться дебатувати з дитинства. Клуби дебатів – гордість багатьох шкіл і університетів. Впродовж року у країні проходять десятки міських, штатних і національних чемпіонатів, де діти змагаються у вмінні аргументувати свою точку зору. Клуби дебатів для державних шкіл фінансують неурядові організації, бо розуміють, наскільки важливе вміння говорити і чути опонента для життя.

Кореспонденти "Голосу Америки" побували у звичайній державній школі у Вашингтоні. Уроки закінчилися. І діти зібралися…на дебати про імміграційну політику Сполучених Штатів.

У кожного на столі – папка з аргументами «за» і «проти». На початку заняття тренер визначає, хто і на якому боці виступатиме.

"Для деяких дітей було дуже важко дебатувати на боці проти імміграції. Тому що це – дуже персональна тема, це їхні життя. Але коли ти можеш використати ці емоції раціонально, це робить твій аргумент сильнішим", - говорить тренер з дебатів Вільям Говк.

Учениця дванадцятого класу Бренда зізнається: інколи стримати лють важко. Але треба спробувати зрозуміти усі точки зору.

Бренда 12-класниця каже: "Так, я маю донести свою думку, але я також маю поважати цю людину. Ми можемо стояти на протилежних чашах терезів, і щоби я могла чітко донести свою думку, я маю спиратися на докази, на свій власний досвід, але також маю проявити розуміння, співчуття".

Слухати – це ключ до перемоги – погоджується семикласник Джої.

"Я думаю, що секрет перемоги у дебатах - це зрозуміти опонента. Так ти краще усвідомлюєш, на чому варто зосередити увагу. Треба розуміти, про що вони саме говорять, щоби ефективно і чітко це оскаржити", - говорить він.

І це лише кілька навичок, які отримують діти від дебатів – розповідає тренер Вілл: "Більшість учнів у нашій групі – шести-семикласники. З таким словниковим запасом вони здають краще екзамени, краще розуміють новини, краще дебатують – і так вони стають найкращими учнями".

Клуби дебатів є майже у кожній приватній школі, але не в багатьох державних. Девід Триго – програмний директор Вашингтонської міської ліги дебатів. Це неприбуткова організація, яка робить це заняття доступними для усіх дітей, бо тут розуміють, чого це важливо.

Девід Триго, програмний директор Вашингтонської міської ліги стверджує: "Сфера, у якій Сполучені Штати досі утримують першість у світі – це креативність і здатність критично мислити. І я думаю, що дебати, які спонукають думати швидко – це ключовий інструмент, аби розвивати ці навички".

Нині, каже Девід, країни, які змагаються за лідерство у світі, усвідомлюють: вміння переконувати інколи важливіше за здатність брязкати зброєю.

"Сьогодні найкращий спосіб швидко заробити великі гроші - працювати у нішовій сфері для Китаю. Вони платять абсурдні суми грошей тренерам, які вчать їх дебатувати. Бо китайці визнають: це ключовий інструмент у вихованні лідерів нового покоління", - додає він.

Барак Обама, Тед Круз – Девід називає лише кількох американців, яких вважає сильними промовцями. Хоча, каже, це мають вміти усі політики. Особливо важливі дебати для президентських перегонів.

Девід Триго наголошує: "Це - критично важлива платформа для громадян, донорів, всіх причетних до виборів, справді порівняти кандидатів - це допомагає визначитися".

Відмовитися від дебатів – в Америці означає нашкодити собі.

"Ідея, що ти не братимеш участь у процесі - це автоматична дискваліфікація. Це не правило. Це така собі культурна норма, - зауважує Девід, - все просто. Вміння вести дебати – це частина обов’язкового набору навичок для успішного дипломата і міжнародного лідера".

"На дебатах ми можемо побачити поведінку кандидата, яка впливає на його здатність будувати відносини із міжнародними лідерами, вражати іноземну публіку і в якомусь сенсі відтворювати образ своєї країни і впевненість у цій країні на публіці".

Дванадцятикласник Олівер цього року досліджував російську агресію в Україні. Сьогодні просвітлює одноклубників.

Олівер говорить: "Україна – дуже близький партнер НАТО. Поки що – не член Альянсу. І Росія не хоче, щоби Україна стала ним".

Діти ставлять питання, цікавляться, чи допомагає міжнародна спільнота. Для більшості ця тема – нова. Як і багато інших, про які вони дізнаються у клубі. Бо дебатувати – не значить сваритися, часто обмін думками – це єдиний шлях порозумітися

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