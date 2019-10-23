Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Митрополит Епіфаній: мир за будь-яку ціну не породить справжній спокій в державі

Митрополит Епіфаній в студії "Голосу Америки"

Показати коментарі

Митрополит Епіфаній здійснює свій перший візит до Сполучених Штатів Америки в якості Предстоятеля Православної Церкви України. Ми поспілкувались з митрополитом про найбільш нагальні виклики для Православної Церкви України, переслідування священників на окупованих територіях а також про можливості досягнення миру на сході України.

Повне інтерв'ю дивіться тут:

Наводимо деякі з найцікавіших моментів інтерв’ю митрополита Епіфанія Мирославі Ґонгадзе .

Мирослава Ґонгадзе: В грудні виповнюється рік з того часу, як Ви стали Предстоятелем Православної Церкви України. Що стало найбільшим викликом за цей час?

Митрополит Епіфаній: У нас є багато і внутрішніх і зовнішніх супротивників, але ми зуміли зберегти протягом цього часу нашу загальну єдність. Нещодавно було вже остаточно прийняте рішення з боку Елладської Православної Церкви. Що таке визнання? Загалом, визнання - це акт проголошення автокефалії що було вже звершено Вселенським Патріархом Варфоломієм під час вручення томосу на Фанарі і першого співслужіння офіційно з нашою Православною Церквою України.

Далі через Вселенського Патріарха ми вже маємо євхаристичне єднання з іншими помісними православними церквами, які поступово просто долучаються до визнання цього Акту проголошення автокефалії Української Православної Церкви

М.Ґ: Все ж таки, були моменти, коли був ризик, що Україна так і не отримає томосу

Митрополит Епіфаній: Протягом 2018 року велися тривалі переговори і ми знаємо, що постійно змінювались навіть певні дати прийняття рішення з боку Константинопольського Патріархату. Тому всі до кінця навіть не розуміли, яким чином можливо втілити в життя об'єднання трьох гілок українського православ'я, які були до цього часу розділені, практично не спілкувалися, ніколи не сідали за єдиний стіл переговорів.

І ось це трапилося 15 грудня. Для мене теж це було неочікуваним, тому що я не готувався до цього, але оскільки я був обраний як один із кандидатів на Предстоятеля Православної Церкви України і на соборі більшістю голосів, у демократичний спосіб, це було надано мені. Я прийняв це як послуг церкви

М.Ґ: Що зараз відбувається з Українською Православною Церквою на окупованих територіях - в Криму та на Донбасі

Митрополит Епіфаній: На окупованих територіях щодо Української Православної Церкви ми бачимо переслідування і гоніння. В Криму відбуваються такі безпрецедентні речі де не лише захоплюють, а, за допомогою судів, поступово, крок за кроком, знищують.

Можливо, найгірша ситуація - на Донбасі тому що там відкрито переслідують наших священнослужителів, які в більшості змушені були покинути окуповану територію. Інші, можливо, десь зараз звершують богослужіння підпільно, таємно
Митрополит Епіфаній

Ми звертаємося в різні міжнародні інституції, озвучуємо це і в Сполучених Штатах Америки і в Європі. Навіть є певні рішення з боку таких впливових європейських та американських інстанцій. На жаль, Росія не зважає на ці рішення і поступово намагається практично знищити присутність Української церкви в окупованому Криму.

І, можливо, найгірша ситуація є на сході України, на Донбасі тому що там справді відкрито переслідують наших священнослужителів, які в більшості змушені були покинути окуповану територію. Інші, можливо, десь зараз звершують богослужіння підпільно, таємно. Їх викликають на допити, залякують, примушують проходити так звану перереєстрацію але ми цього не робимо тому що ми не визнаємо ці структури які зараз намагаються вчиняти такі неправомірні речі по відношенню до представників нашої церкви.

Ми будемо і надалі боротися у правовому полі.

Ми не хочемо війни, ніхто не хоче війни, тому що війна породжує страждання. Ми прагнемо миру, але миру справедливого, тому що мир у неволі - це також мир, але українці цього миру не приймуть. Чому? Тому що протягом цих останніх 5 років на вівтар нашої Незалежності покладено вже десятки тисяч найкращих життів наших синів і дочок і тому не маємо права цього забути і за будь-яку ціну прийняти мир, який не породить справжній спокій у нашій українській державі.

Дивіться також: ​Студія Вашингтон. Українському флоту надійшли американські катери

Студія Вашингтон. Українському флоту надійшли американські катери
Embed
Студія Вашингтон. Українському флоту надійшли американські катери

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

  • 16x9 Image

    Мирослава Ґонґадзе

    Ведуча, головний редактор і керівник Української служби «Голосу Америки». На додаток до праці на «Голосі Америки», часто виступає як експерт із питань України, Східної Європи та свободи слова на пострадянському просторі. Статті Мирослави друкуються на шпальтах  таких світових видань, як Wall Street Journal, Washington Post, NPR, Journal of Democracy. Мирослава є співавтором науково-публіцистичної роботи «Розірваний нерв» про протестний рух в Україні 2000-2004 років.

    З освітою правника, здобутою у Львівському державному університеті, має великий досвід роботи в галузі журналістики та зв'язків із громадськістю. Працювала журналістом, редактором, продюсером, керівником медія-кампаній в Україні та США у низці політичних і медійних організацій, у тому числі RFE/RL, Інтерньюз, IRI, NDI.

    Серед іншого - Мирослава також була дослідником Університету Джорджа Вашингтона (2003) та володарем стипендії Рейгана-Фасела Національного фонду за демократію (2001). «За видатний внесок у розвиток журналістики, активну громадянську позицію та професійну майстерность» Мирослава Ґонґадзе нагороджена Орденом княгині Ольги.

    Інформувати, поєднувати й об’єднувати людей та ідеї, надихати – такою Мирослава бачить свою місію.

    У вільний від роботи час, якщо такий з’являється, захоплюється подорожами, мистецтвом, фотографією.

    Виховує доньок-близнюків Нану та Саломе.

Facebook Forum

Відео дня

Фіма Чупахін: український піаніст у Нью-Йорку. Відео
Embed
Фіма Чупахін: український піаніст у Нью-Йорку. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:42 0:00

Фіма Чупахін: український піаніст у Нью-Йорку. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG