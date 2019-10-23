Митрополит Епіфаній: мир за будь-яку ціну не породить справжній спокій в державі

Митрополит Епіфаній здійснює свій перший візит до Сполучених Штатів Америки в якості Предстоятеля Православної Церкви України. Ми поспілкувались з митрополитом про найбільш нагальні виклики для Православної Церкви України, переслідування священників на окупованих територіях а також про можливості досягнення миру на сході України.

Повне інтерв'ю дивіться тут:

Наводимо деякі з найцікавіших моментів інтерв’ю митрополита Епіфанія Мирославі Ґонгадзе .

Мирослава Ґонгадзе: В грудні виповнюється рік з того часу, як Ви стали Предстоятелем Православної Церкви України. Що стало найбільшим викликом за цей час?

Митрополит Епіфаній: У нас є багато і внутрішніх і зовнішніх супротивників, але ми зуміли зберегти протягом цього часу нашу загальну єдність. Нещодавно було вже остаточно прийняте рішення з боку Елладської Православної Церкви. Що таке визнання? Загалом, визнання - це акт проголошення автокефалії що було вже звершено Вселенським Патріархом Варфоломієм під час вручення томосу на Фанарі і першого співслужіння офіційно з нашою Православною Церквою України.

Далі через Вселенського Патріарха ми вже маємо євхаристичне єднання з іншими помісними православними церквами, які поступово просто долучаються до визнання цього Акту проголошення автокефалії Української Православної Церкви

М.Ґ: Все ж таки, були моменти, коли був ризик, що Україна так і не отримає томосу

Митрополит Епіфаній: Протягом 2018 року велися тривалі переговори і ми знаємо, що постійно змінювались навіть певні дати прийняття рішення з боку Константинопольського Патріархату. Тому всі до кінця навіть не розуміли, яким чином можливо втілити в життя об'єднання трьох гілок українського православ'я, які були до цього часу розділені, практично не спілкувалися, ніколи не сідали за єдиний стіл переговорів.

І ось це трапилося 15 грудня. Для мене теж це було неочікуваним, тому що я не готувався до цього, але оскільки я був обраний як один із кандидатів на Предстоятеля Православної Церкви України і на соборі більшістю голосів, у демократичний спосіб, це було надано мені. Я прийняв це як послуг церкви

М.Ґ: Що зараз відбувається з Українською Православною Церквою на окупованих територіях - в Криму та на Донбасі

Митрополит Епіфаній: На окупованих територіях щодо Української Православної Церкви ми бачимо переслідування і гоніння. В Криму відбуваються такі безпрецедентні речі де не лише захоплюють, а, за допомогою судів, поступово, крок за кроком, знищують.

Можливо, найгірша ситуація - на Донбасі тому що там відкрито переслідують наших священнослужителів, які в більшості змушені були покинути окуповану територію. Інші, можливо, десь зараз звершують богослужіння підпільно, таємно

Ми звертаємося в різні міжнародні інституції, озвучуємо це і в Сполучених Штатах Америки і в Європі. Навіть є певні рішення з боку таких впливових європейських та американських інстанцій. На жаль, Росія не зважає на ці рішення і поступово намагається практично знищити присутність Української церкви в окупованому Криму.

І, можливо, найгірша ситуація є на сході України, на Донбасі тому що там справді відкрито переслідують наших священнослужителів, які в більшості змушені були покинути окуповану територію. Інші, можливо, десь зараз звершують богослужіння підпільно, таємно. Їх викликають на допити, залякують, примушують проходити так звану перереєстрацію але ми цього не робимо тому що ми не визнаємо ці структури які зараз намагаються вчиняти такі неправомірні речі по відношенню до представників нашої церкви.

Ми будемо і надалі боротися у правовому полі.

Ми не хочемо війни, ніхто не хоче війни, тому що війна породжує страждання. Ми прагнемо миру, але миру справедливого, тому що мир у неволі - це також мир, але українці цього миру не приймуть. Чому? Тому що протягом цих останніх 5 років на вівтар нашої Незалежності покладено вже десятки тисяч найкращих життів наших синів і дочок і тому не маємо права цього забути і за будь-яку ціну прийняти мир, який не породить справжній спокій у нашій українській державі.

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