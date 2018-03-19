МЗС Британії назвало 5 причин, чому "референдум" в Криму був незаконним

Чотири роки тому Росія провела остаточну незаконну окупацію Криму – суверенної території України, що Росія визнавала в рамках ряду міжнародних угод.

Міністерство закордонних справ Великобританії навело п’ять причин незаконності так званого референдуму в Криму, проведеного чотири роки тому.

"Референдум" порушував Конституцію України, і проголошений незаконним ОБСЄ та "Великою Сімкою". Проросійська пропаганда домінувала, в той час, як українську пресу було закрито. Голосування було підготовлено за 20 днів, що не дало можливості для громадського обговорення. Російські військові захопили ключові частини півострова, і громадяни мали голосувати під пильним поглядом російських "зелених чоловічків". На референдумі не були присутні спостерігачі, які заслуговують на довіру.

ЄС не визнав виборів президента Росії в Криму.

В спільній статті, міністри Данії, Швеції, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Румунії та України наголосили, що чотири роки тому Росія провела остаточну незаконну окупацію Криму – суверенної території України, що Росія визнавала в рамках ряду міжнародних угод.

Те, що відбувається в Криму, стосується не тільки України, це стосується нас усіх. Тому ми не забудемо і не полишимо Крим, наголошується в заяві міністрів.

До позиції ЄС приєднались і інші країни.

МЗС Норвегії заявило: "Норвегія не визнає російські президентські вибори в Криму. Норвегія продовжує підтримувати політику ЄС з невизнання".

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд також виступила з відповідною заявою.

"Чотири роки тому було проведено вторгнення і незаконну окупацію Криму. Канада підтримує народ України і завжди захищатиме суверенітет та територіальну цілісність перед лицем російської агресії", - наголосила Христя Фріланд.

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