На Львівщині розпочалися українсько-американські військові навчання

На Львівщині розпочалася активна фаза українсько-американських військових навчань Rapid Trident 2020. Маневри відбуваються на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. ​За повідомленням МОУ, цього року у навчаннях беруть участь понад 4000 військовослужбовців із 9 країн світу. ​У перший день військові відпрацьовували ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.

Напередодні, під час урочистого відкриття навчань, президент Володимир Зеленський назвав їх "черговим етапом удосконалення військової майстерності та важливим кроком на шляху до євроатлантичної інтеграції України", таким чином давши зрозуміти, що членство у Північно-атлантичному альянсі залишається серед пріоритетів його адміністрації.

"Максимально швидко ми маємо досягти взаємосумісності Збройних сил України з відповідними структурами держав Альянсу. А також активізувати реформи, які дозволять отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО", – заявив Зеленський. Він висловив впевненість, що спільні маневри посилять оперативні можливості військ та покращать рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами збройних сил України, США та інших членів і партнерів НАТО.

За повідомленням МОУ, планом маневрів передбачене проведення командно-штабної та польової фаз. Офіцери штабу багатонаціональних підрозділів відпрацьовуватимуть спільне планування та проведення операцій. Водночас, підрозділи з різних країн будуть відпрацьовувати тактику протистояння гібридним формам збройної агресії. Маневри на Яворівському полігоні триватимуть два тижні.