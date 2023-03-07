Чеський виробник надувних макетів HIMARS і танків Abrams має співвласників з Росії

Виробник надувних танків, який раніше спеціалізувався на “повітряних” рекламних виробах, чеська компанія Inflatech повідомила про зростання попиту на гумово-шовкові репліки військової техніки, зокрема, прототипів танків та американських установок HIMARS. Відповідну заяву співвласника компанії опублікували чеські видання та низка міжнародних медіа.

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Видання Seznam Zprávy цитує слова співвласника компанії Войтєха Фрессера про те, що попит на надувні моделі військової техніки значно зріс після вторгнення російських військ в Україну. Компанія вже випустила близько 30 різних моделей, які поставляє в кілька країн світу.

За словами співвласника, роль таких реплік полягає в тому, щоб бути "дешевою надувною приманкою, розміщеною на передовій, аби ввести в оману ворога". До основних моделей компанія додала і ракетні системи HIMARS.

Inflatech не підтверджує, чи є серед їхніх покупців Україна. Але Фрессер зазначив, що він сподівається, їхні прототипи військової техніки "знайдуть свій шлях туди", - цитує бізнесмена видання Reuters.

РОСІЙСЬКИЙ СЛІД

Утім, як зʼясували журналісти Голосу Америки, майже 50% Inflatech перебуває у власності осіб з офіційним місцем проживання у столиці Росії.

За даними адвоката із Праги Богдана Зубача, публічний реєстр комерційних корпорацій Чехії (Комерційний реєстр Чеської республіки) свідчить, що окрім Ріхарда і Войтеха Фрессерів, частками статутного капіталу компанії Inflatech також володіють Віктор Таланов і Андрій Парфьонов, які живуть у Москві.

Як зауважив адвокат Богдан Зубач, згідно з реєстром, ця компанія була зареєстрована у Чехії 29 травня 2014 року, через місяць після вторгнення російських військ на схід України.

Водночас за словами чеського співвласника компанії Inflatech Войтєха Фрессера, їхня компанія не постачає надувні макети військової техніки Росії. За інформацією видання Seznam Zprávy, макети танків та іншої техніки "хоч і є моделями, але класифікуються як військова техніка".

Представники ЗСУ повідомляють, що російські війська як на окупованих територіях, так і в Білорусі, також користуються макетами військової техніки, надувними та дерев'яними. Втім не уточнювали, які саме компанії постачають їх російському війську.

Начальник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін у ефірі телемарафону "Єдині новини" заявляв, що росіяни встановлюють надувні ґумові танки на своїх позиціях в Україні, щоб ЗСУ завдавали ударів по хибних цілях.

А речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на пресконференції в Укрінформі повідомляв, що "з метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності підрозділи Збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною регіонах дерев'яні муляжі танків".

БУМ НА РИНКУ НАДУВНИХ МАКЕТІВ

За інформацією інформагенції АР, війна Росії проти України спровокувала "бум для збройової промисловості, як для справжньої зброї, так і для її копій".

За даними Reuters, надувні "приманки" можуть бути розміщені на передовій, щоб ввести в оману ворога та викликати на себе ворожий вогонь. Вони виготовлені із синтетичного шовку. Окрім того, що вводять противника в оману візуально, вони мають тепловий слід і з'являються на радарах, щоб обдурити ворожу розвідку. Один макет надувного танка можуть перенести від двох до чотирьох солдатів (вага одного "фейкового" HIMARS без теплогенератора та компресорного обладнання - 43 кг), надути їх можна за 10 хвилин. Ціна таких прототипів - від 10 000 до 100 000 доларів.

Войтєх Фрессер запевняє, що надувні військові вироби забезпечують економічну перевагу, оскільки ворог може потенційно витратити на знищення репліки учетверо або навіть у 20 разів більше, ніж коштує сама "обманка".

Протягом останнього року після вторгнення Росії в Україну компанія Inflatech пережила бум свого бізнесу, збільшивши виробництво до десятків приманок на місяць, - повідомив Фрессер.

"Як компанія, ми швидко розвиваємося. За останній рік ми виросли більш ніж на 20%, тому я можу підтвердити, що зростання є, – сказав Фрессер журналістам, - потужності використовуються майже на 100% для виробництва і постачання військової техніки". За його словами, наразі на підприємстві працює 20 осіб, і компанія хоче розширити склад працівників ще на 20 людей.