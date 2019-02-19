16 штатів США оскаржили в суді рішення Трампа про надзвичайний стан

Майже третина американських штатів об'єдналась, щоб подати до суду позов з вимогою заблокувати рішення президента Трампа побудувати стіну на кордоні з Мексикою без відповідного схвалення Конгресу.

В позові, генеральні прокурори 16 штатів заявляють, що рішення про оголошення надзвичайного стану суперечить Конституції, а також наполягають, що президент має припинити вживати будь-які заходи в рамках надзвичайного стану на час розгляду справи в суді.

Губернатори 15 штатів, які подали позов є членами Демократичної партії. Штат Меріленд приєднався до коаліції, хоча в цьому штаті губернатор є членом Республіканської партії, до якої також належить і президент США Дональд Трамп, повідомляє The Washington Post.

Координатором позову виступив прокурор Каліфорнії Хав'єр Бісере. "Не очікувано таким чином відзначати День президентів, але мусимо робити те, що мусимо", - сказав він пресі.

15 лютого президент США оголосив надзвичайний стан у США через ситуацію на південному кордоні Сполучених Штатів, яка, на його думку, вимагає побудови стіни з метою стримування припливу незаконних мігрантів з території Мексики. Таким чином Трамп обійшов Конгрес, який раніше не включив кошти необхідні для зведення муру вздовж більшої частини кордону до законопроекту щодо фінансування уряду США.

Надзвичайний стан у США оголошувався 60 разів з часу введення в дію відповідного закону в 1976-му, пише NPR. Серед 31 надзвичайного стану, який діє тепер, є і рішення від 16 березня 2014 року прийняте у відповідь на російське вторгнення до Криму а також рішення від 1 квітня 2015 року прийняте у відповідь на кібернапади на США, які надають повноваження урядові США блокувати активи причетних до цих злочинів осіб.

В трьох чвертях випадків надзвичайний стан у США оголошувався, щоб запровадити санкції, або торговельні обмеження проти інших країн. В решті випадків надзвичайний стан оголошувався після терористичних нападів, або природних катаклізмів, пише NPR. Тому теперішнє рішення Трампа про оголошення надзвичайного стану стоїть окремо.

Оголошення надзвичайного стану дозволяє Трампу використати кошти, відведені державних бюджетом США на інші цілі, на побудову стіни. За словами голови апарату Білого дому Міка Малвені, загалом 8 мільярдів доларів буде спрямовано на побудову стіни.

У промові під час проголошення надзвичайного стану, Трамп визнав, що він очікує що дане рішення буде оскаржене у судових інстанціях. Трамп сподівається, що Адміністрація зрештою переможе у суді.

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