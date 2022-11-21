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- Голос Америки
Світові ціни на нафту похитнулись, на тлі новин із Саудівської Аравії, планів ЄС обмежити торгівлю нафтою РФ
Ціни на нафту почали підвищуватись після різкого падіння в понеділок, на тлі повідомлень, що Саудівська Аравія заперечила попередні публікації в медіа про буцімто плани країн ОПЕК збільшити щоденний видобуток нафти на 500 000 барелів.
Для того, щоб визначити наступні обсяги видобутку, ОПЕК планує зустрітись 4 грудня, пише видання OilPrice.
Засідання відбудеться за день до того, як вступає в силу обмеження ЄС на купівлю російської нафти морським шляхом, а також рішення "Групи семи" про цінову стелю для російської нафти. Останнє рішення заборонить надавати послуги з транспортування морських поставок російської нафти, якщо ціна на неї перевищуватиме певну межу. За задумом союзників, ці обмеження зменшать здатність Росії фінансувати війну проти України.
Навіть перед введенням обмежень на російську нафту з боку Європи, Росія вже втратила більше 90% ринку країн Північної Європи, повідомляє Bloomberg на основі даних з порту в Роттердамі.
Протягом місяця до 18 листопада, Росія переправила через цей порт - єдиний порт поза Середземним і Чорним морями, що приймає морські поставки російської нафти - до 95 000 барелів на день менше, ніж попередні дані в 1,2 млн барелів на день, повідомляє видання.
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- Голос Америки
Українські військові "не зацікавлені у страті полонених" - Стефанішина
Україна розслідує події на відео, на якому, як стверджує російська сторона, українці розстрілюють російських військових, які, можливо, намагались здатися. Про це віце-прем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина повідомила в інтерв’ю агентству AP.
«Звичайно, українські посадовці розслідують це відео», – сказала вона під час безпекового форуму в Галіфаксі, Канада.
Водночас, вона назвала «дуже маловірогідним», що короткі, відредаговані уривки відео підтверджують заяви Москви.
За словами урядовиці, українські військові «абсолютно не зацікавлені в тому, щоб будь-кого страчувати», і мають прямий наказ брати якомога більше полонених для подальшого обміну.
«Будь-який потенційний страчений російський солдат – це українець, якого не вдасться обміняти, тож це не відповідає ані духу, ані логіці», – зазначила Стефанішина.
AP також цитує Моніторингову місію з прав людини ООН в Україні, яка заявила, що досліджує відео і закликає до ретельного розслідування таких інцидентів.
Стефанішина, зі свого боку, висловила думку, що в України «немає проблем» із тим, щоб дозволити міжнародне розслідування.
«Ми знаємо про ці відео та досліджуємо їх, - заявило агентству Reuters речниця Офісу з прав людини Марта Хуртадо. Звинувачення у масових стратах людей «hors de combat» повинні бут миттєво, повністю та ефективно розслідувані».
За міжнародним правом французький термін «hors de combat» використовується до осіб «поза битвою» через те, що вони здалися, неозброєні, без свідомості чи не здатні себе захистити з іншої причини, роз’яснює у своєму матеріалі на цю тему видання The New York Times. Автори матеріалу цитують медичного радника організації Лікарі за права людини докторку Рогіні Хаар, яка стверджує, що російські солдати на відео вважаються особами «поза битвою» чи некомбатантами – фактично військовими полоненими.
Натомість, Іва Вукусіч, спеціалістка з переслідування воєнних злочинів при Утрехтському Університеті каже, що важко встановити, чи мав місце воєнний злочин, базуючись лише на відео, і критично важливим моментом є те, коли росіяни були вбиті. Якщо російських воєнних вбили в момент перепалки, тоді це не злочин, каже вона. «Якщо на той момент військових полонених не обшукали, тоді українці не знали, чи озброєні росіяни чи ні, навіть якщо вони вже були на землі», - пояснює експертка.
Вона прогнозує, пише The New York Times, що з огляду на міжнародний розголос цієї справи, Міжнародний кримінальний суд, скоріш за все, розслідуватиме цей епізод. Для цього слідчі повинні відвідати місце події та зібрати судово-медичні докази. Українська ж влада повинна поділитись власними даними у прозорий спосіб, каже вона. «Вони повинні скористатись можливістю, щоб послати месседж: «Ми не хочемо брудної війни. Ми хочемо боротися з честю та законно».
Міністерство оборони Росії, як повідомляє Радіо Свобода, заявило про нібито розстріл українськими військовими російських солдат, які намагалися здатися в полон, 18 листопада. РФ звернулася до міжнародних організацій щодо інциденту.
Натомість Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики заявив, що під час подій, частково зображених на відео, мала місце провокація з боку російської сторони.
В матеріалі використані джерела AP, Reuters, The New York Times та Радіо Свобода.
- Голос Америки
«Ми маємо бути готові підтримувати Україну довго», – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ. Відео
«Ціна, яку сплачуємо ми, союзники по НАТО, вимірюється в грошах, в той час, як Українці сплачують ціну, яка вимірюється кровʼю», – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ
- Голос Америки
Країни ЄС надсилають Україні генератори, Норвегія допомагає закупити газ перед зимою
Міжнародна спільнота надсилає допомогу Україні, включаючи генератори та енергоресурси, щоб допомогти забезпечити світло та тепло в оселях взимку.
Der Spiegel повідомила, що Німеччина надала Україні 2 430 генераторів. В п'ятницю Іспанія надала 14 генераторів Україні, "з огляду на те, що зима в Україні, як видається, буде суворою і складною", заявив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес. Естонія, за повідомленням Міністерства закордонних справ країни, надала Україні 13 генераторів.
У день до України імпортується близько 8,5 тис. генераторних установок, повідомив у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Посадовець додав, що Україна готується до всіх можливих сценаріїв, на тлі нових атак на енергомережу.
Норвегія заявила, що надасть більше 190 млн дол Україні, щоб допомогти закупити газ на зиму, йдеться в заяві уряді країни. Фінансування надійде через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і буде частиною допомоги Норвегії Україні, загальний обсяг якої становить 976 мільйонів доларів.
Влітку ЄБРР оголосив про відкриття кредитної лінії обсягом 300 мільйонів євро для НАК "Нафтогаз" для закупівлі газу. "Нафтогаз" 14 листопада повідомив, що провів першу закупівлю газу за кошти цього кредиту.
"Україна звернулась до Норвегії за підтримкою із закупівлі газу цієї зими, - заявив пресі міністр фінансів Норвегії Тригве Славсволд. - Строки є критично важливими, і нам дуже приємно, що ЄБРР стане нашим партнером в цих закупках".
Майже половину енергетичної інфраструктури пошкоджено через російські обстріли, заявили в Києві минулого тижня. Український уряд звернувся до США та близько десяти європейських країн із запитом про допомогу в підготовці до зими, повідомило видання Politico, з посиланням на джерела в українському уряді.
- Голос Америки
Російські лідери "діють як справжні терористи" – новообрана президентка Парламентської Асамблеї НАТО
Новообрана президентка Парламентської асамблеї НАТО (ПА НАТО), сенаторка Франції Жоель Ґарріо-Майлам засудила війну Росії проти України та відзначила український народ за захист західних цінностей.
Жоель Ґарріо-Майлам подякувала Асамблеї за підтримку та зазначила, що західні союзники не прислухалися до попереджень своїх східних партнерів до того моменту, коли президент Володимир Путін наказав ввести російські війська в Україну.
"Тепер - безсумнівно", - сказала вона і додала, що російські лідери "діють як справжні терористи, проявляючи безпрецедентне варварство, атакуючи цивільних осіб та цивільну інфраструктуру" в Україні: "Ми повинні діяти, і вони повинні бути засуджені як терористи міжнародними трибуналами".
"Як парламентарії НАТО, ми повинні підтримувати Україну, ми повинні підтримувати її народ. Людей, які щодня виявляють мужність і стійкість у служінні нашим цінностям свободи, демократії та суверенітету", – додала вона.
Ґарріод-Майлам, колишня віце-президентка і представниця Асамблеї протягом 14 років, була обрана на посаду президентки ПА НАТО шляхом акламації під час 68-ї щорічної сесії. На цій посаді Ґарріо-Мейлам перебуватиме рік, вона замінила конгресмена США Джеральда Е. Коннолі.
Тим часом, голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що парламентська асамблея НАТО у резолюції закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії Росії та визнала її державою-терористом. "Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не лише безпосередніх виконавців воєнних злочинів, а й найвище керівництво Російської Федерації", – написав він у Facebook.
Виступаючи на асамблеї через відеозв'язок, президент України Володимир Зеленський заявив, що хоч Україна й не є державою НАТО, але "мільйони наших людей, і більшість громадян ваших держав підтримують європейську та євроатлантичну інтеграцію України".
Він заявив, що українці захищають європейські цінності на полі бою в повномасштабній війні і закликав країни Альянсу підтримати заявки Києва на членство в ЄС та НАТО, а також продовжити допомогу у боротьбі проти повномасштабної російської агресії: "Україну потрібно забезпечити достатньою кількістю та якістю систем ППО й ПРО. Достатньою вагою оборонної та фінансової підтримки. Держава-терорист повинна бачити, що в неї немає шансів".
Раніше Голос Америки повідомляв, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у промові на відкритті засідання заявив: "Маємо бути готові підтримувати Україну довго [...]. Ціна, яку сплачуємо ми, союзники по НАТО, вимірюється в грошах, в той час як українці сплачують ціну, яка вимірюється кров'ю. І якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі повинні будемо сплачувати значно вищу ціну".
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