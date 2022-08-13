Казахстан поставлятиме нафту в обхід Росії - Reuters

МОСКВА/ЛОНДОН, 12 серпня (Reuters) – З вересня Казахстан, за очікуваннями, продаватиме частину своєї нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану, оскільки країна шукає альтернативи маршруту через Росію, який Росія погрожувала закрити, повідомляють три джерела, знайомі з цим питанням.

На експорт казахської нафти припадає понад 1% світових поставок, або приблизно 1,4 мільйона барелів на день (б/д).

Протягом 20 років поставки йшли трубопроводом КТК до російського чорноморського порту Новоросійськ і звідти на світовий ринок.

У липні російський суд погрожував закрити КТК, що спонукало уряд Казахстану та великих іноземних виробників укласти альтернативні контракти.

Жодна з альтернатив не є настільки практичною, як трубопровід КТК, що підвищує ризик подальшої нестабільності на енергетичних ринках.

Невдовзі після того, як Росія вторглася в Україну в лютому, міжнародні ціни на нафту досягли 14-річного максимуму, і ціни залишаються високими - в середньому вище 100 доларів за барель у липні.

Джерело безпосередньо знайоме з цією справою, повідомило, що казахстанська державна нафтова компанія Kazmunaigaz (KMG) веде переговори з азербайджанською державною компанією SOCAR щодо дозволу на продаж 1,5 мільйона тонн казахстанської нафти через азербайджанський трубопровід на рік, який доставляє нафту до турецького середземноморського порту Джейхан.

Обсяг становить трохи більше 30 000 барелів на добу, це небагато порівняно зі звичайними 1,3-1,4 мільйонами барелів на добу, які йдуть через трубопровід КТК.

Остаточний контракт має бути підписаний наприкінці серпня, а потік трубопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан (BTC) розпочнеться через місяць, повідомило джерело.

Ще 3,5 мільйона тонн казахстанської сирої нафти на рік можуть почати надходити в 2023 році іншим азербайджанським трубопроводом до грузинського чорноморського порту Супса, повідомили два джерела.

У поєднанні з потоками Баку-Тбілісі-Джейхан обсяг становитиме трохи більше 100 000 барелів на день, або 8% потоків КТК. КМГ відмовився від коментарів, а SOCAR відмовилися коментувати конкретну угоду.

Шлях через Азербайджан дозволив би Казахстану обійти територію Росії. Минулого місяця BP Azerbaijan заявила, що перенаправить потоки з трубопроводу Баку-Супса на більший трубопровід BTC.

Однак новий маршрут BTC означає, що Казахстану доведеться використовувати флот невеликих танкерів, щоб транспортувати нафту через Каспійське море до Баку з порту Актау, який має обмежені вільні потужності, повідомили джерела.

ІНШІ МАРШРУТИ

Тенгізшевройл (ТШО), спільне підприємство на чолі з нафтовою компанією Chevron окремо веде переговори про власні трубопровідні та залізничні маршрути, повідомили два джерела.

Трубопровід BTC також може використовувати TCO, але джерело повідомило, що в разі згоди, для початку поставок необхідно до шести місяців. TCO відмовився від коментарів.

Ще один фактор, який заважає швидкому досягненню домовленості, — якість. Казахстанська суміш – це легка кисла нафта, яка продається зі значною знижкою порівняно з основним азербайджанським сортом BTC, який легше переробляти.

ТШО вже почав перенаправляти невеликий обсяг нафти залізницею до грузинського порту Батумі у квітні, коли через шторм частина терміналу КТК стала непридатною для використання.

Два джерела сказали, що ТШО бронює все більше залізничних перевезень, і ця кількість може ще зрости у вересні чи жовтні.

Казахстан окремо експортує до 1 мільйона тонн, або 250 000 барелів нафти Urals через російську трубопровідну систему до портів Чорного та Балтійського морів.