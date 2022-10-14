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Білий Дім звинуватив Саудівську Аравію в діях на користь Росії
Сполучені Штати розкритикували позицію Саудівської Аравії в об'єднанні країн — експортерів нафти (ОПЕК+), які підтримала скорочення видобутку нафти країнами, що може допомогти Росії отримати більші прибутки від продажу енергоресурсів.
США закликали Саудівську Аравію відтермінувати рішення і представили аналітчині дані, які показують, що скорочення видобутку нафти не має ринкових підстав, заявив речник Білого дому Джон Кірбі в четвер. Кірбі заперечив заяви Ер-Ріяда, що скорочення видобутку мало «чисто економічні» підстави.
«Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії може спробувати змінити сигнал, або відвернути увагу, але факти чіткі», — заявив Кірбі. Він зазначив, що скорочення видобутку «збільшить доходи Росії та зменшить ефективність санкцій» проти Москви, які були впровадженні після вторгнення Росії в Україну в лютому.
Проте, керівництво Королівства Саудівська Аравія стверджує, що будь-які спроби спотворити факти і позицію Королівства щодо кризи в Україні не працюють. Уряд зауважив, що це не змінить принципової позиції Королівства, зокрема його голосування щодо підтримки резолюцій ООН з осудом дій Росії.
Президент США Джо Байден заявив про своє розчарування "короткозорим рішенням" ОПЕК+ скоротити видобуток нафти. До ОПЕК + входять 15 країн-нафтовиробників, включаючи країни Близького сходу, Росію, Венесуелу та інші.
Байден вказав на те, що доступність енергоресурсів є надзвичайно важливою в той час, коли світова економіка продовжує долати тривалий негативний вплив путінського вторгнення до України, йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому. Байден заявив про плани у співпраці з американським Конгресом вжити заходів, щоб зменшити контроль ОПЕК над світовими цінами на енергоресурси.
Для того, щоб стримати зростання цін всередині країни, США вивільнять в листопаді ще 10 мільйонів барелів нафти зі Стратегічного резерву. Байден також закликав американські компанії зменшити розрив між оптовими та роздрібними цінами на нафтопродукти, мовиться в заяві.
В статті використані матеріали Reuters
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Росія прагне захопити Бахмут, але зазнає тиску ЗСУ і має дефіцит боєпипасів та живої сили - військова розвідка Британії
Російські війська досягли "тактичного поступу" на Бахмутському напрямку, повідомила розвідка Міноборони Великої Британії 14 жовтня. За даними відомства, окремі підрозділи 2-го армійського корпусу, ймовірно, просунулися в села Опитне та Іванград на південь від Бахмута.
Британське Міноборони вказує на те, що найманцям із російської приватної військової компанії "Група Вагнера" вдалося досягнути "певних локальних успіхів" на Донбасі: "Вагнерівці, ймовірно, лишаються широко залученими у бої за Бахмут. Росія може бачити захоплення Бахмута як передумову до просування в район Краматорська та Слов’янська, який є найбільш значущою частиною Донецької області, підконтрольною Україні".
У відомстві зазначають, що Росія продовжує наступальні дії в центральній частині Донбасу і "дуже повільно" просувається вперед, "однак її загальний оперативний задум підважує тиск української армії з північного та південного флангів, а також значний дефіцит боєприпасів та живої сили".
При цьому, вашингтонський Інститут дослідження війни (ISW) вказує на те, що засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин намагається виокремити своє угруповання від регулярних військ РФ, заявляючи, що вагнерівці самостійно взяли під контроль Іванград, натомість сили угруповань так званих Л/ДНР стверджують, що захоплення Іванграда й Опитного здійснили вони.
"Розбіжність між заявами Пригожина та територіальної оборони «ДНР», а також очевидне бажання Пригожина отримати виключну заслугу за захоплення Іванграда бійцями «Групи Вагнера» узгоджується з попередніми спостереженнями ISW про те, що Пригожин намагається отримати більшу популярність на тлі його нещодавньої різкої критики російського Міністерства оборони", - пишуть в ISW.
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Бахмутський напрямок залишається одним з найжорстокіших на фронті. За даними Генштабу на ранок 14 жовтня, цей напрямок один із двох, на яких російські війська зазнають найбільших втрат, пише "Радіо Свобода".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
Маск підтвердив, що SpaceX більше не може безкоштовно надавати системи Starlink Україні
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.
«SpaceX не просить компенсувати минулі витрати, але також не може нескінченно фінансувати систему, що існує, і надсилати ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані у 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це – нерозумно», – написав він у Twitter.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ілон Маск висловлював підтримку Україні. Водночас він висловлював співчуття «великим людям Росії, які цього (війни Росії проти України - ред.) не бажають».
У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.
Але 13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Ілона Маска SpaceX ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду та армії. Йдеться про понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і близько 400 мільйонів на наступні 12 місяців.
Як повідомляє канал, серед інших документів SpaceX надіслала Міноборони США запит від головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного на майже 8 тисяч терміналів.
Представник Пентагон Боб Дітчі сказав журналістам, що Міноборони «продовжує співпрацювати з бізнесом, аби шукати рішення для збройних сил України у протидії брутальній і неспровокованій агресії Росії». Він не надав інших деталей.
Редакція Радіо Свобода звернулася за коментарем до Міністерства цифрової трансформації та очікує на відповідь.
Очільник SpaceX Ілон Маск заявив 7 жовтня, що надання Starlink Україні коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.
3 жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск у твітері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».
Ця заява викликала осуд українського суспільства. Після критики та реакції президента Володимира Зеленського Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України.
- Голос Америки
Ми знаємо - Україна переможе. Посольство США привітало захисників України
14 жовтня Україна відзначає День захисників та захисниць України.
"Ми знаємо, що Україна переможе. Це перемога свободи над тиранією, демократії тад автократією, свободи над поневоленням", - сказала посол США в Україні Бріджит Брінк. "Спроба Росії знищити українську ідентичність та незалежність вже провалилась", - додала вона. Брінк запевнила, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки необхідно.
Посольство Великої Британії висловило захоплення українцями, які "героїчно захищають свою землю та свободу від російських загарбників".
Привітання з Днем захисників та захисниць в соцмедіа розмістило також британське Міністерство закордонних справ."Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться для перемоги", - йдеться в повідомленні.
Президент Литви Гітанас Науседа поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і в дописі в соцмедіа наголосив на успіхах України на полі бою.
"Литва продовжуватиме підтримувати Україну на всіх фронтах і виступати за більшу підтримку з боку Заходу. Більше систем протиповітряної оборони для для захисту її громадян!"
Президент Володимир Зеленський у День захисників та захисниць України подякував всім, хто захищав Україну і б1ється за неї тепер.
"14 жовтня ми дякуємо. Дякуємо усім, хто бився за Україну в минулому, і всім, хто б’ється за неї тепер. Усім, хто перемагав тоді. І усім, хто неодмінно переможе зараз. Переможе так, що це увінчає успіхом боротьбу багатьох поколінь нашого народу", – сказав Зеленський.
Що казати, а про що мовчати лідерам у відповідь на натяки ядерних погроз Путіна?
Керівники західних держав включно з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Еммануелем Макроном, а також інші представники зазнають критики і за багастослівність, і за відмовчування після погрозливих натяків російського президента Путіна про готовність застосувати зброю масового знищення у війні проти України.
«Президент Джо Байден виправдано стурбований ядерними погрозами Владіміра Путіна, - йдеться в аналізі американського видання The Atlantic, - Але, гучно бідкаючись, про цю проблему на людях, Байден не допомагає».
Авторка статті Корі Шейк посилається на оприлюднені минулого тижня розмірковування американського президента, який на зібранні у Нью-Йорку прирівняв теперішнє становище до кубинського ракетно ядерного протистояння США і Радянського Союзу 1962 року.
«Натомість Байдену треба було виступити зі зверненням до країни, пояснивши американські інтереси у збереженні міжнародного порядку, в якому держави приходять на допомогу країнам - жертвам хижацтва (як президент Джордж Буш старший зробив 1990 р. після вторгнення Іраку в Кувейт), оцінивши відвагу українців, виклавши, чому вони заслуговують нашої допомоги, роз’яснюючи, але не драматизуючи загрозу і готуючи американську громадськість до того, що буде зроблено, якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, наших європейських союзників, чи, навіть, США».
Згодом в інтерв’ю американському телеканалу CNN президент Байден сказав: «З мого боку було б безвідповідально говорити про те, що ми робили б, а що ні», відповідаючи на пропозицію журналіста окреслити так звані червоні лінії, а також вказати на кроки Вашингтона у разі, якщо Путін перетне їх.
Байден вважав за потрібне застерегти, що «Путін не може далі безкарно говорити про використання тактичної ядерної зброї так, ніби це якась раціональна дія».
По-французьки
Еммануель Макрон, президент Франції - єдиної ядерної держави ЄС і однієї з трьох ядерних держав НАТО, в інтерв’ю французькому телебаченню 12 жовтня сказав, що принципи французької національної ядерної доктрини «не будуть безпосередньо зачеплені, якщо, наприклад, станеться балістичний ядерний удар по Україні, або в регіоні».
«Коли я почув, що він каже, я мало не впав зі стільця», - заявив, згідно з виданням Politico.eu французький депутат Жан-Луї Тьєріо, який є заступником голови парламентського комітету збройних сил.
Він додав: «Це політична помилка. Одним з принципів ядерного стримування є непевність щодо того, що ми вважаємо нашими життєво важливими інтересами».
Колишній французький посол в ООН Жерар Аро був більш поблажливий до Макрона і написав у Твіттері: «Нічого нового, нічого дивного. Три західні ядерні потуги поділяють більш-менш однакову доктрину. Вашингтон також висловив певну стриманість».
Але французький аналітик Бруно Тертре різко назвав слова Макрона «перерубуванням гілки, на якій він сидить».
«Я припускаю, що він хотів заспокоїти французьку громадськість, яка стурбована зі зрозумілих причин, - сказав Бруно Тертре газеті Figaro, але зауважив, що Макрона «занесло занадто близько до прозорості».
Зразки стриманості і навпаки
Лі Трас, прем’єр-міністерка Великої Британії, другої разом з Францією ядерної держави Європи, досі вважала лише побіжно згадати погрози Путіна, назвавши їх «бряцанням зброєю».
«Це не спрацює», - заявила Ліз Трас у Нью Йорку 22 вересня в ООН.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенебрґ один з тих, хто чітко дотримується стратегічної небагатослівності.
«Ми не будемо пояснювати, як саме ми відповідатимемо. Якщо Росія застосує будь-яку ядерну зброю проти України, то це буде мати суворі наслідки», - сказав Столтенберґ в день наради міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 12 жовтня.
Жорсткіше в той же день дозволив собі висловитися верховний представник з зовнішніх відносин і безпеки ЄС Жозеп Боррель.
Агентство Reuters спочатку не наважилося передати одне зі слів у його заяві, подавши, що воно «нерозбірливе», але згодом французькі колеги з AFP та інші вирішили, що Боррель пригрозив російській армії знищенням, трохи невдало вимовивши англійське слово annihilation.
Ось його повна цитата: «Є ядерна загроза. Путін каже, що він не блефує. Він не може дозволити собі блефувати. І має бути зрозуміло, що люди, які підтримують Україну, а також Європейський Союз і країни - члени, і США, і НАТО теж не блефують. І будь-який ядерний напад на Україну створить відповідь. Не ядерну відповідь, але таку потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде знищена. І Путін не повинен блефувати».
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