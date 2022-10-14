Білий Дім звинуватив Саудівську Аравію в діях на користь Росії 

Сполучені Штати розкритикували позицію Саудівської Аравії в об'єднанні країн — експортерів нафти (ОПЕК+), які підтримала скорочення видобутку нафти країнами, що може допомогти Росії отримати більші прибутки від продажу енергоресурсів.

США закликали Саудівську Аравію відтермінувати рішення і представили аналітчині дані, які показують, що скорочення видобутку нафти не має ринкових підстав, заявив речник Білого дому Джон Кірбі в четвер. Кірбі заперечив заяви Ер-Ріяда, що скорочення видобутку мало «чисто економічні» підстави.

«Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії може спробувати змінити сигнал, або відвернути увагу, але факти чіткі», — заявив Кірбі. Він зазначив, що скорочення видобутку «збільшить доходи Росії та зменшить ефективність санкцій» проти Москви, які були впровадженні після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Проте, керівництво Королівства Саудівська Аравія стверджує, що будь-які спроби спотворити факти і позицію Королівства щодо кризи в Україні не працюють. Уряд зауважив, що це не змінить принципової позиції Королівства, зокрема його голосування щодо підтримки резолюцій ООН з осудом дій Росії.

Президент США Джо Байден заявив про своє розчарування "короткозорим рішенням" ОПЕК+ скоротити видобуток нафти. До ОПЕК + входять 15 країн-нафтовиробників, включаючи країни Близького сходу, Росію, Венесуелу та інші.

Байден вказав на те, що доступність енергоресурсів є надзвичайно важливою в той час, коли світова економіка продовжує долати тривалий негативний вплив путінського вторгнення до України, йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому. Байден заявив про плани у співпраці з американським Конгресом вжити заходів, щоб зменшити контроль ОПЕК над світовими цінами на енергоресурси.

Для того, щоб стримати зростання цін всередині країни, США вивільнять в листопаді ще 10 мільйонів барелів нафти зі Стратегічного резерву. Байден також закликав американські компанії зменшити розрив між оптовими та роздрібними цінами на нафтопродукти, мовиться в заяві.

В статті використані матеріали Reuters