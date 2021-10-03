Розлив нафти біля Каліфорнії: пляма рухається до узбережжя

Величезна нафтова пляма у Тихому океані, що розтягнулась на кілька кілометрів, рухається до берегів півдня Каліфорнії й скоро досягне місцевих пляжів.

Як повідомляє Fox News із посиланням на місцеве телебачення Лос-Анджелеса, в океан вилилось близько 400 тон (3000 баррелів) нафти зі свердловини компанії Beta Offshore. Причину розливу не повідомляють.

Розлив завдав суттєвої шкоди довкіллю, пише Los Angeles Times, однак наповну масштаб оцінити іще не можна.

Місцева влада вже закрила для відпочивальників численні пляжі у кількох округах неподалік Лос-Анджелеса й порадила всім триматись подалі від води. Роботи із усунення наслідків розливу тривають.

Чи не найбільша екологічна катастрофа в нещодавній історії Каліфорнії сталась у 1990 році, коли з танкера витекло 13 тисяч тонн (417 тисяч галонів) нафти, що призвела до масової загибелі риби й майже 3,5 тисяч птахів.

У січні сенаторка-демократка від Каліфорнії Діанна Файнстін внесла на розгляд законопроект про заборону для Міністерства внутрішніх справ видавати нові дозволи для видобутку нафти й газу біля берегів Каліфорнії, Орегону й Вашингтона.

У матеріалі використані джерела: Fox News, LA Times

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