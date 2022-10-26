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На тлі нафтової суперечки, США привітали кроки Саудівської Аравії щодо України
ВАШИНГТОН (Reuters) – Білий дім у вівторок привітав кроки, вжиті Саудівською Аравією, щоб допомогти Україні у війні з Росією, в той час, як президент США Джо Байден вирішує наскільки жорстко США мають відповісти на рішення Саудівської Аравії приєднатись до скорочення видобутку нафти.
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр сказала журналістам, що Байден і його команда без поспіху вирішують, з якими наслідками зіткнеться Саудівська Аравія після рішення 12 жовтня очолюваної Саудівською Аравією ОПЕК+ скоротити видобуток нафти.
Байден, стурбований різким зростанням цін на бензин напередодні виборів до Конгресу, що відбудуться 8 листопада, попередив, що саудівці зіткнуться з наслідками, якщо стануть на бік Росії та погодяться скоротити видобуток. Деякі законодавці хочуть, щоб Сполучені Штати призупинили продаж зброї своєму давньому близькосхідному союзнику.
Після прийняття рішення ОПЕК+ представник Саудівської Аравії в ООН засудив анексію Росією чотирьох регіонів України.
Ми звернули увагу на те, що після рішення ОПЕК+ Саудівська Аравія проголосувала проти Росії в ООН, а також пообіцяла виділити 4 мільйони доларів на підтримку відновлення та гуманітарних потреб України», — сказала Жан-П’єр журналістам.
Білий дім не вказав термінів завершення перегляду політики щодо Саудівської Аравії.
Міністр інвестицій Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив на форумі в Ер-Ріяді, що його країна та Сполучені Штати подолають свою «безпідставну» суперечку, підкресливши давні корпоративні та інституційні зв’язки.
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- Голос Америки
Дві системи NASAMS готові для передачі Україні - виробник
Американська компанія Raytheon Technologies виробила і передала урядові США дві системи протиповітряної оборони NASAMS для поставки до України. Про це сказав керівник компанії Грег Гейс в інтерв'ю CNBC у вівторок, повідомляє Defense News.
"Ми щойно поставили дві системи NASAMS ... Ми поставили їх урядові пару тижнів тому", - заявив Гейс. Він додав, що системи призначено для України.
Гейс заявив, що ці системи - ближньої сфери дії і можуть стріляти ракетами AIM-120, що здатні "збивати все в повітрі, від дронів до крилатих ракет і літаків-винищувачів".
Йдеться про перші дві із восьми систем NASAMS, які США відправляють в Україну.
NASAMS - це просунуті системи "земля-повітря", близької та середньої дальності, розроблені спільно норвезькою Kongsberg Defence and Aerospace та американською Raytheon Technologies. NASAMS призначені для виявлення і проведення ударів по літаках, крилатих ракетах та БПЛА.
Ракети в системі NASAMS можуть стріляти по 72 цілях одночасно, повідомляє видання Army Recognition. Здебільшого в цих системах, як пише видання, застосовуються ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть стріляти на відстань до 40 км і на висоту до 14 км.
Надання цих систем означатиме, що українські Збройні сили переходитимуть із застосування систем радянського зразка (на кшталт С-300), на системи НАТО, вказували в Пентагоні влітку, коли було оголошено про плани надати такі системи Україні.
Раніше в жовтні очільник британського Міністерства оборони Бен Воллес заявив , що Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Amraam для систем протиповітряної оборони NASAMS.
Нові керівники Італії і Британії підтверджують підтримку України у розмовах з Байденом і Зеленським
Президент США Джо Байден у розмовах з новопризначеними прем’єр-міністрами Великої Британії і Італії заторкнув питання російської війни проти України і наголосив на допомозі українцям.
В офіційних звітах про телефонні розмови між Вашингтоном, Лондоном, Римом 25 жовтня згадано низку ключових двосторонніх і міжнародних тем, але в усіх однаково наголошено на важливості допомоги Україні для оборони від російського нападу.
Хто вірить у те, що, продавши свободу України, можна купити собі спокій?Джорджа Мелоні
«Лідери погодилися з важливістю спільної праці задля підтримки України і притягнення Росії до відповідальності за її агресію», - повідомлено з Білого дому про розмову Байдена з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.
З Лондона вказано, що новий британський прем’єр і американський президент «згадали ключову роль, яку їхні країни відіграють у підтримці народу України, щоб запевнити провал Путіна в цій війні».
В той день, коли Ріші Сунак призначив міністрів до свого нового кабінету, Джорджа Мелоні виступила з першою в якості прем’єр-міністра промовою в італійському парламенті і розмовляла по телефону з президентом США.
Білий дім, повідомляючи про розмову Байдена з Мелоні, підкреслює, що вони «обговорили свої зобов’язання надалі забезпечувати підтримку України і притягнути Росію до відповідальності за агресію».
«Мелоні підтвердила важливість трансатлантичного партнерства, особливо на тлі історичних викликів, що постали перед західними демократіями, зокрема такими як війна в Україні, а також криз щодо енергії і продовольства», - сказано у викладі оприлюдненому урядом Італії.
Джорджа Мелоні очолила уряд Італії після перемоги її крайньої правої партії на виборах у вересні, і деякі коментатори остерігаються, що її уряд буде м’який щодо до Путіна.
Заперечуючи критикам, Мелоні наголосила у парламентському виступі, що «ніколи не симпатизувала антидемократичним режимам».
Вона заявила, що «Італія далі буде надійним партнером в НАТО, починаючи з підтримки відважного народу України, що бореться з вторгненням Російської Федерації, не лише тому, що ми не можемо погодитися з агресивною війною і порушенням територіальної цілісності суверенної країни, але також тому, що це найкращий спосіб захистити наші національні інтереси».
Підтримка України з боку Сполученого Королівства буде такою ж міцною як і завжди.Давнінґ стріт 10
«Хто вірить у те, що, продавши свободу України, можна купити собі спокій? Якщо поступитися під залякуваннями Путіна щодо енергії, то це не вирішить проблеми. Це лише відкриє двері до подальших вимог і залякувань у майбутньому зі ще вищим зростанням цін ніж те, яке ми бачили в минулі місяці», - заявила Мелоні.
У Лондоні прем’єр-міністр Ріші Сунак у промові з нагоди затвердження на посаді прем’єр-міністра підкреслив, що «війна Путіна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки і ланцюги постачання в усьому світі».
Він підкреслив, що йдеться про «жахливу війну, яку треба успішно довести до кінця».
Ріші Сунак в той же день розмовляв по телефону з Українським президентом Володимиром Зеленським і , як йдеться у звіті Лондона, «прем’єр-міністр сказав, що під його керівництвом підтримка України з боку Сполученого Королівства буде такою ж міцною як і завжди».
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Президент Ізраїлю у Вашингтоні: «невинні українці гинуть від іранської зброї»
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог звинуватив Іран у тому, що іранські безпілотники, продані Росії, вбивають в Україні цивільне населення. Про це президент Герцог сказав, посилаючись на дані розвідки, під час виступу на запрошення неурядової дослідницької організації «Атлантична рада» у Вашингтоні у вівторок ввечері.
«Невинні цивільні особи в Україні гинуть та зазнають поранень та страждань від іранської зброї», – сказав президент Герцог, звертаючись до аудиторії та демонструючи фотографії дронів, які, за його словами, були збиті в Україні.
Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні. Як заявив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян, «Ісламська республіка Іран жодним чином не надавала зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни». За його словами, політика Тегерана полягає в тому, щоб «протидіяти озброєнню будь-якої сторони з метою припинення війни».
Попри заперечення Ірану, за словами Герцога, фотографії корпусу та моторів збитих дронів, зроблені в Україні, доводять, що Іран продає свої безпілотники Росії для війни проти України.
«Це є дрон «Шахід-136», який презентували на аукціоні в Ірані у грудні 2021 року, подивіться на хвіст та крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той самий продукт, але він прихований кириличними літерами (на фото написано Герань- 2, – ред.), але навіть шрифт точно такий самий», – зауважив ізраїльський президент, показуючи фотографії аудиторії.
За словами Герцога, наведені ним фотографії є лише частиною великого обсягу інформації, в тому числі з розвідувальних джерел, яка є у розпорядженні ізраїльської влади, і яку він готовий представити для того, щоб «викрити брехню» іранського режиму.
«Світ має відкрити цю правду і поставити Ірану ці запитання. Чи може міжнародна спільнота домовлятися з Іраном тоді, коли вони прискорено просуваються до створення ядерної бомби і одночасно роблять інші жахливі речі», – наголосив Герцог.
Президент Ізраїлю прибув до Вашингтона у вівторок для короткого візиту, який включатиме, серед іншого, зустріч із президентом США Джо Байденом. Очікується, що він час цієї зустрічі ізраїльський президент ознайомить Байдена з доказами, як він сказав, «участі Ірану у війні проти України».
Перед від'їздом до США Герцог заявив, що найактуальнішою темою на порядку денному буде «іранська загроза, яка дестабілізує не тільки Близький Схід, але й увесь світ».
Зеленський: у нас немає свого «залізного купола»
Президент України Володимир Зеленський напередодні розкритикував Ізраїль за те, що той не надає Україні війської допомоги, зокрема, унікальну ізраїльську систему протиракетної оборони «Залізний купол», яка вже відбила тисячі ракет, спрямованих на територію Ізраїлю.
«Українська армія перемагає росіян на полі бою, але, на жаль, у нас немає свого «залізного купола», – заявив український президент у своєму відео-зверненні у понеділок і закликав визначитися, з ким є Ізраїль у цій війні.
Відповідаючи на цю критику на зустрічі у Вашингтоні, президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що його країна чітко висловилася за територіальну цілісність України і поділяє позицію США та міжнародної спільноти в цьому питані. Ізраїль, за його словами, надає велику гуманітарну допомогу Україні – медичне обладнання, шпиталі, розгорнуті гуманітарними організаціями з Ізраїлю, допомогу в лікуванні поранених в ізраїльських шпиталях, систему попередження цивільних про ракетні напади.
«Моя дружина Мігаль разом з дружиною президента Зеленського Оленою організували допомогу та навчання спеціалістів у сфері психологічного здоров’я, особливо для жінок і дітей», – сказав президент Герцог.
Ізраїль робить все, що в його силах, в межах можливого з огляду на його стратегічні та безпекові міркування у цих умовахІсаак Герцог
Але те, про що просить українська сторона, Ізраїль поставити не може, сказав Герцог, посилаючись на «життєві інтереси національної безпеки Ізраїлю».
«Ізраїль робить все, що в його силах, в межах можливого, з огляду на його стратегічні та безпекові міркування у цих умовах», – сказав Герцог.
У понеділок міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив своєму українському колезі Олексію Резнікову, що «Ізраїль не буде надавати Україні системи зброї».
Раніше ізраїльський міністр зі справ діаспори Нахман Шай заявив у соціальних мережах, що іранська військова допомога Росії усунула «будь-які сумніви, де Ізраїль має стояти в цьому кривавому конфлікті». За його словами, «настав час, щоб Україна також отримала військову допомогу (від Ізраїлю, – ред.), яку вона отримує від США і країн НАТО».
Що стримує Ізраїль від допомоги Україні?
Як повідомила минулого тижня газета New York Times з посиланням на джерела в американській адміністрації, Москва нещодавно вивела з Сирії ключову систему протиповітряної оборони та частину військ, щоб посилити свої операції в Україні. Це, на думку співрозмовників газети, може вплинути на розрахунки Ізраїлю щодо удару по Сирії чи щодо озброєння України.
Газета повідомляє, що ізраїльські офіційні особи висловили стурбованість тим, що зменшення військової присутності Росії в Сирії може дозволити Ірану розширити там свій вплив.
Також, за словами експертів, Ізраїль хоче зберегти можливість прямого контакту між ізраїльським і російським командуванням, щоб уникнути конфлікту між їхніми силами.
Ще одним стримуючим чинником є зростання кількості антисемітських заяв з боку вищого російського керівництва та відкриття судової справи проти ізраїльського агентства «Сохнут», що допомагає в репатріації російських євреїв. Ізраїль, за словами експертів, побоюється, що Кремль може спробувати обмежити єврейську еміграцію з Росії, яка зросла на тлі війни Росії проти України.
Разом з тим, представники українських єврейських організацій вказують на те, що Ізраїль зараз налаштований на більшу співпрацю з Україною в безпековій сфері, зокрема, щодо обміну інформацією про іранські дрони.
Вони також радять українському уряду вести переговори з Ізраїлем у закритому форматі, не змушуючи керівництво країни до чутливих політичних заяв напередодні нових виборів, які мають відбутися 1 листопада.
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Представники прогресивного крила демократичної партії у Конгресі США відкликали свого листа до президента Джо Байдена, в якому закликали адміністрацію переглянути стратегію щодо російської війни в Україні.
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