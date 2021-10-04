Витік нафти у Каліфорнії може мати катастрофічні наслідки для природи

Величезна нафтова пляма поблизу південного узбережжя Каліфорнії може мати катастрофічні наслідки для природи, повідомила місцева влада й оголосила про початок розслідування причин витоку.

Аварія на нафтовій свердловині компанії Beta Offshore сталась у суботу. У води Тихого океану потрапило близько 3 тисячі баррелів (126 тисяч галонів) пального, пляма вкрила 33 квадратних кілометри поверхні води.

Поки працівники екстрених служб намагаються оперативно зібрати нафту на воді, значна частина палива вже опинилась на узбережжі. Конгресвумен-республіканка Мішель Стіл звернулась до президента Джо Байдена із закликом проголосити там режим надзвичайного стану, що дозволить залучити федеральні кошти для подолання наслідків аварії.

Причину витоку іще встановлюють, повідомили у нафтовидобувній компанії. У прилеглих районах закриті популярні серед серферів пляжі. Також заборонено ловити рибу.

Наймасштабніша екологічна катастрофа в історії Каліфорнії сталась у 1969 році, коли поблизу Санта-Барбари в океан потрапило 80 тисяч баррелів нафти (3 мільйони галонів).

Після цього видобуток нафти поблизу берегів Каліфорнії значно знизився завдяки новим екологічним законам. Губернатор штату раніше Гевін Ньюзом повідомляв, що хоче закрити всі нафтові свердловини поблизу берегів Каліфорнії до 2045 року.

У січні сенаторка-демократка від Каліфорнії Даян Файнстайн внесла на розгляд законопроект про заборону для Міністерства внутрішніх справ видавати нові дозволи на видобуток нафти й газу біля берегів Каліфорнії, Орегону й Вашингтона.

У матеріалі використані джерела: Reuters

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