На нафтову індустрію у 2021 чекає бум - експерт

Попит на нафту через пандемію коронавірусу рекордно низький. ОПЕК та інші експортери нафти домовились про скорочення виробництва на майже 10 мільйонів барелів на добу, починаючи з травня. Втім експерти кажуть, цього може бути не достатньо, щоб зупинити подальше падіння цін. Наразі ціна на нафту у США становить -40 доларів за барель. Аналітики попереджають, що ціна може впасти до -100 доларів в травні.

Досить імовірно, що у 2021-му році спостерігатиметься нестача

Деякі виробники вже відмінили майбутні плани буріння, інші – закрили діючі свердловини.

При цьому, зауважує аналітик енергетичного ринку Павел Молчанов в інтерв’ю CNN, індустрія вже досягла дна, наступний етап – це лише бум. Причиною для останнього, на думку експерта, може стати повернення попиту на нафту на нормальному рівні.

"Досить імовірно, що у 2021-му році спостерігатиметься нестача", - заявив Молчанов.

Сьогоднішня криза є очікуваним наслідком глобального закриття економіки. Адже близько три з половиною людей по всьому світу перебувають в умовах домашньої ізоляції, пасажирські рейси відмінені, заводи не працюють, каже він. Світовий попит на нафту впав, за даними Міжнародного агентства з енергетики у 2020 впав на 9,3 барелів на день. Молчанов запевняє – коли попит повернеться до попередніх позначок у 2021 році, на світову економіку чекає дефіцит нафти.

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