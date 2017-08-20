Делегати на переговорах по НАФТА домовились зустрітися на початку вересня

У Вашингтоні завершився перший раунд переговорів по НАФТА – угоді про вільну торгівлю між США, Канадою та Мексикою.

У спільній заяві говориться, що наступний раунд відбудеться у Мексиці від 1 до 5 вересня. Відтак пізніше у вересні сторони зустрінуться в Канаді і повернуться до Сполучених Штатів в жовтні.

«У наступні місяці знадобляться великі зусилля у переговорному процесі, але Канада, Мексика та Сполучені Штати віддані пришвидшеному, всеосяжному процесу, який оновить цю угоду», - заявили делегати.

Раніше президент Трамп погрожував вийти з угоди, якщо США не вдасться отримати кращі умови та не буде проведена повна трансформація НАФТА. Президент Трамп нахвав 23-річну угоду катастрофою, яка коштувала американцям сотень тисяч робочих місць у виробничому секторі.

Очікуються, що сторони, позиції яких по НАФТА відрізняються, будуть зустрічатися кожні три тижні, щоб до кінця року завершити підготовчу роботу. Сторони сподіваються підписати нову угоду вже до проведення президентських виборів у Мексиці та проміжних у США у 2018 році.

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