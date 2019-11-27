Нафтогаз виграв суд по першій скарзі Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу

Українська компанія Нафтогаз заявила про перемогу в суді по першій скарзі Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу. Про це сьогодні повідомили в українській компанії.

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко назвав рішення суду доказом того, що рішення Стокгольмського арбітражу щодо стягнення з Газпрому багатомільярдної компенсації є обґрунтованим, і російській енергетичній монополії доведеться виконувати ухвалу.

За словами Вітренка, Газпром має компенсувати Нафтогазу витрати на судовий процес у розмірі понад один мільйон євро та не зможе оскаржити рішення суду.

Рішення на користь української компанії Стокгольмський арбітраж виніс ще у лютому 2018 року. Ухвала частково задовольнила вимоги Нафтогазу і присудила компенсацію за недопостачання газу за транзитним контрактом у сумі понад 4,5 мільярди доларів. Враховуючи заборгованість української компанії за газ, Газпром залишився винен партнерам 2,6 млрд доларів та проценти. Однак російська монополія відмовилася визнавати рішення арбітрів і оскаржувала його.

Газпром продовжує наполягати на несправедливості рішення Стокгольмського арбітражу. Російська монополія і урядовці називають відмову Нафтогазу від будь-яких судових позовів як передумову укладання нового контракту на транзит газу на європейські ринки через територію України. В Нафтогазі називають цей ультиматум неприйнятним і продовжують спроби стягнути з Газпрому борг через арешти його майна за кордоном.

Цього тижня керівництво Нафтогазу заявило, що готове розглянути поступки Газпрому і отримати компенсацію не грошовими коштами, а газом.