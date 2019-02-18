ОРЕС та санкції штовхають нафтові ціни вгору

Ціни на нафту зросли на близько 25% з початку року і зростання цього кварталу може виявитись найбільшим за відповідні періоди за вісім років.

Зростанню цін сприяють очікування інвесторів, що ОРЕС та Росія стримуватиме накопичення запасів нафти. Нафтопереробні заводи також мають сплачувати більше, щоб забезпечити постачання нафти з Ірану та Венесуели, обидва з яких підпадають під американські санкції, пише Reuters.

"Наші цифри ... вказують, що ми маємо справу з найбільш обмеженими залишками нафти у першій половині року за багато років", - йдеться в записці консультативної компанії JBC Energy.

Forbes наводить фактори, які, навпаки, сприяють зниженню цін на нафту. Серед них, зокрема, очікування зменшення економічного зростання через протистояння США та Китаю, щоб обмежить попит на нафту.

Через нестабільність зміцнюється курс долара, який багато інвесторів обирають як надійний варіант для інвестицій. Більш дорогий долар робить нафту менш привабливою для інвестицій, адже світові ціни на нафту визначаються в доларах. Потужним фактором є також зростання видобутку сланцевої нафти , а також видобуток на шельфі у США. За прогнозами Агентства з інформації в сфері енергії (ЕІА), США відповідатимуть за 75-85% нового видобутку нафти в світі до 2025 року, пише Forbes.

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