Меланія Трамп відзначила хоробрість жінок світу в своїй промові на церемонії нагородження

Перша леді США Меланія Трамп виступила з промовою на відкритті церемонії нагородження жінок світу, які проявили виняткову звитягу та лідерство в боротьбі за права людини та гендерну рівність, часто з ризиком для себе.

У своїй промові вона відзначила велику кількість жінок, обраних під час минулих виборів до Конгресу США і наголосила, що вплив жінок зростає. "Зараз більше жінок в Конгресі, ніж за будь-який час в історії нашої країни", - заявила пані Трамп.

Серед нагороджених "Міжнародною нагородою жінок за відвагу" цього року – представниці Бангладеш, Джибуті. Єгипту, Чорногорії, Перу, Танзанії, Йорданії, Ірландії, Бірми та Шрі-Ланки.

Це вже тринадцята церемонія нагородження "Міжнародною нагородою жінок за відвагу". Цього року, церемонії нагородження передувало непорозуміння, через відкликання запрошення на нагородження для Джессіки Аро, журналістки-розслідувачки з Фінляндії.

Аро відома журналістською діяльністю з викриття російської пропаганди.

В січні, Державний департамент США повідомив Аро, що її діяльність буде відзначено цією нагородою за хоробрість. Однак, потім, Державний департамент відкликав запрошення, пояснивши перше повідомлення "прикрою помилкою".

Однак, американське видання Foreign Policy з посиланням на інформацію від Джессіки Аро та неназваних посадовців Держдепартаменту США, заявляє, що її нагородження було скасовано через її публічну позицію критичну до президента Трампа. Аро неодноразово критикувала теперішню адміністрацію США в соціальних медіа.

Речник Держдепу, у відповідь виданню, відхилив ці звинувачення, говорячи, що причиною помилки стала "нестача координації у спілкування між кандидатами та посольствами". "Нам шкода, що відбулась помилка. Ми захоплюємося досягненнями пані Аро в журналістиці, що стало підставою для номінації посольством США в Гельсінкі", - заявив речник.

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