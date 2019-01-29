Між Росією та Китаєм - у Сенаті США обговорили найбільші світові загрози

Росія та Китай становлять найбільшу загрозу в сфері шпигунства та кібернападів на Сполучені Штати і позиції цих двох країн все більше зближуються, переконані у розвідувальній спільноті США.

Про це заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс, виступаючи під час слухань Комітету Сенату з розвідки, присвяченому основним загрозам, що стоять перед світом у 2019 році.

"Китай, Росія, Іран та Північна Корея все більше застосовують кібероперації, щоб впливати на розум та машини і кількість способів цього зростає – викрадення інформації, щоб впливати на громадян, або призводити до збоїв в роботі критично важливої інфраструктури", - заявив Коутс.

"Відносини Москви та Пекіна – найтісніші за багато десятиліть", - додав він.

Тему Китаю та Росії як найбільших загроз для міжнародної спільноти, обговорювали і на ще одних слуханнях, які відбулись в Сенаті в той же день. На слуханнях Комітету збройних сил Сенату свідчили представники низки аналітичних центрів США.

"Балансувати зростаючу силу Китаю і стримувати реваншистську Росію", - такі виклики ставить перед собою Національна оборонна стратегія США, зазначив у своїх свідченнях поданих до сенатських слухань аналітик Центру New American Security те екс-високопосадовець Пентагону Елбридж Колбі.

Колбі наголосив на загрозах, які існують для союзників США від Росії та Китаю.

"Пекін та Москва мають правдоподібні теорії перемоги, які можуть поєднувати дії "сірої зони" (такі як використання "маленьких зелених чоловічків", створення перепон для просування супротивника (A2/AD), летальні та високоманеврові сили, стратегічні можливості, зокрема ядерні. Вдале поєднання цих активів може дозволити Пекіну, або Москві спочатку переважити союзників США і захопити їх територію, стримуючи бойові можливості США та інших союзників", - переконаний Колбі.

Потім Росія та Китай можуть зробити "вилучення окупаційних сил надто складним, небезпечним, або політично витратним для Вашингтона", - зауважує аналітик.

Хоча в довгостроковій перспективі загроза від Китаю переважає, в короткостроковій перспективі США мають більше звертати увагу на дії Росії, переконаний аналітик Atlantic Council Деймон Вілсон. Про це ві заявив під час слухань в Комітет Сенату зі збройних сил.

Вілсон переконаний, що США мають збільшити військову присутність в Європі у відповідь на агресивну політику Путіна, а також активно підтримувати дії НАТО в регіоні. "В розпал Холодної війни, США розміщували 300 000 військових в Європі, - нагадує аналітик. – На 2014 Сухопутні сили США мали дві легкі бойові бригади і 65 000 військових в Європі", - нагадав Вілсон.

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