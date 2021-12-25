НАСА запускає в космос найбільший за історію телескоп. Де дивитись трансляцію

Космічна агенція США разом з європейськими та канадськими партнерами проводить запуск найбільшого за всю історію новітнього телескопа. За запуском телескопа "Джеймс Уебб" можна слідкувати наживо на сторінці НАСА.

В агенції сподіваються - "Джеймс Уебб" стане сучасною науковою обсерваторією в космосі і допоможе "розкрити таємниці нашої сонячної системи".

Згідно з планами НАСА, "Джеймс Уебб" розташовуватиметься у космосі на відстані в чотири рази більшій від Землі, ніж Місяць. Телескопу знадобиться 29 днів, щоб досягти своєї мети в космосі і провести розгортання. Ще декілька місяців триватиме калібрування, повідомили в НАСА.

Заступник адміністратора НАСА з питань досліджень Томас Зурбучен порівняв запуск телескопа з космічною місією "Аполлон", яка доставила людей на Місяць.

"Це мрія ... Телескоп "Джеймс Уебб" - це як місія "Аполлон" для НАСА, всього світу, але особливо наукових програм світу", - заявляв Зурбучен раніше цього тижня.

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