Україна посіла 39 місце в рейтингу найвпливовіших країн світу

Україна зайняла 39-те місце за рейтингом впливовості світових країн, складеним U.S. News в партнерстві з BAV Group, маркетинговою компанією VMLY&R та університетом Пенсильванії. Дослідники опитали більше 20 000 осіб з чотирьох регіонів.

Учасники опитування оцінили 80 країн за такими показниками впливовості, як керівництво, економічний вплив, політичний вплив, потужні міжнародні союзи та сильне військо. Серед цих підкатегорій, Україна отримала порівняно високий бал саме за сильне військо.

"Україна – країна, історія якої переживала тривалі періоди окупації іншими країнами, тепер вона бореться між миром та війною а також між корупцією та реформами", - зауважили дослідники.

Рейтинг перших дев'яти країн не змінився з минулого року. США посідають перше місце за впливовістю, адже мають найбільшу економіку, військовий бюджет, роблять найбільші внески до НАТО та міжнародних об'єднань.

Далі йдуть Росія та Китай багато витрачають на військовий комплекс.

Німеччина, Великобританія, Франція та Японія є економічно потужними країнами, які витрачають великі кошти на міжнародну допомогу.

Ізраїль та Саудівська Аравія займають восьме та дев'яте місця у рейтингу, відповідно, і багато витрачають на військовий комплекс. Оборонні витрати по відношенню до ВВП цих країн перевищують цей показник у США, зауважують дослідники.

Білорусь зайняла 35-те місце за впливовістю. Дослідники вказують на потужний зв'язок Білорусі з Росією. "Незважаючи на автономне управління, Білорусь підтримує надзвичайно тісні політичні та економічні зв'язки з Росією", - йдеться в дослідженні.

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