І через 4 роки після трагедії МН17, дезінформація проти України триває

17 липня чотири роки тому пасажирський літак рейсу MH17 було збито в небі над Україною, що призвело до загибелі 298 осіб.

До цього часу, винних не було покарано, а Росія продовжує заперечувати свою причетність до збиття літака. В цей день представники міжнародної спільноти знову закликали Росію відповісти за свою роль в цій катастрофі.

З часу трагедії, прокремлівські ЗМІ та тролі невпинно намагаються зашкодити розслідуванню і перекласти провину на Україну, незважаючи на велику кількість доказів, які стверджують про участь Москви, пише EUvsDisinfo – європейський проект спрямований на боротьбу з кремлівською дезінформацією.

Кампанія з дезінформації стосовно рейсу МН17 триває і, в основному, спрямована на поширення теорії, що літак збили українські пілоти, Україна знищила докази, щоб уникнути відповідальності, Спільна слідча група JIT бреше, щоб перекласти провину на Росію, зазначають дослідники.

З часу трагедії, прокремлівські ЗМІ та тролі невпинно намагаються зашкодити розслідуванню і перекласти провину на Україну, незважаючи на велику кількість доказів, які стверджують про участь Москви

Протягом періоду з травня по червень 2018 року, EU Disinfo побачив значне посилення дезінформації в цій справі, зокрема, через те, що 24 травня JIT оголосило про те, що літак було збито російською ракетою.

29 травня EUvsDisinfo спростували 57 окремих випадків дезінформації стосовно МН 17. До 27 червня ця цифра досягла 89.

Представники "Групи семи" виступили зі спільною заявою з нагоди четвертих роковин катастрофи.

В своїй спільній заяві Міністри закордонних справ країн Великої сімки зазначили свою підтримку роботі Спільної слідчої групи JIT стосовно ролі Росії у катастрофі і закликали Росію співпрацювати задля встановлення істини та справедливості.

"Ми повністю підтримуємо роботу Спільної слідчої групи (JIT), незалежного кримінального розслідування під керівництвом Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України. Висновки JIT щодо ролі Росії у падінні MH17 є переконливими, значними та глибоко тривожними. Країни Великої сімки нагадують, що Резолюція 2166 Ради Безпеки ООН вимагає, щоб усі держави співпрацювали у повній мірі, докладаючи зусиль заради встановлення відповідальності. Ми всі разом підтримуємо Австралію та Нідерланди, які закликають Росію відповісти за свою роль у цьому інциденті й повністю співпрацювати з процесом встановлення істини та справедливості заради тих, хто загинув на MH17 та їхніх близьких”, - йдеться в заяві "Групи семи".

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