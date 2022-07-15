Ім'я російського торговця зброєю фігурує у можливому обміні в'язнями

Російський торговець зброєю, якого називають «торговцем смертю», і який був прототипом персонажа в голівудському фільмі, повернувся на шпальти газет, після інформації про його можливе повернення до Москви в рамках обміну в’язнями.

Якщо 55-річного Віктора Бута врешті-решт буде звільнено в обмін на зірку WNBA Брітні Ґрайнер і колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, як припускають деякі публікації, це продовжить історію харизматичного торговця зброєю, якого США ув’язнили більше ніж десятиліття тому.

Деякі вважають, що Бут — хитрий бізнесмен, несправедливо ув’язнений після надто агресивної спецоперації США, інші ж вважають, що він - торговець зброєю, продаж якої спровокував деякі з найгірших конфліктів у світі

Деякі вважають, що Бут — хитрий бізнесмен, несправедливо ув’язнений після надто агресивної спецоперації США, інші ж вважають, що він - торговець зброєю, продаж якої спровокував деякі з найгірших конфліктів у світі.

Фільм Ніколаса Кейджа «Володар війни» 2005 року засновано на історії Бута, колишнього офіцера радянських військово-повітряних сил, який здобув популярність, нібито постачаючи зброю для громадянських воєн у Південній Америці, на Близькому Сході та в Африці. Кажуть, що серед його клієнтів був Чарльз Тейлор з Ліберії, давній лідер Лівії Муаммар Каддафі та обидві сторони громадянської війни в Анголі.

Шира А. Шайндлін, колишня федеральна суддя Нью-Йорка, яка винесла вирок Буту, не засмутилась через можливе звільнення Бута.

"Він провів достатньо часу у в’язниці за те, що він зробив у цій справі", - сказала Шайндлін в інтерв'ю, зазначивши, що Бут відсидів у в'язницях США більше 11 років.

У 2011 році він був засуджений за звинуваченням у тероризмі. Прокуратура заявила, що він готовий продати зброю на суму до 20 мільйонів доларів, включаючи ракети «земля-повітря», щоб збивати американські вертольоти.

Бут наполягає на своїй невинуватості, заявляючи, що він законний бізнесмен і не продавав зброю. Він мав велику підтримку з боку високопоставлених російських чиновників з моменту першого арешту. Російський депутат дав свідчення, коли Бут боровся з екстрадицією з Таїланду до США.

Минулого року деякі з його картин були виставлені в Громадській палаті Росії, органі, який контролює законопроекти та громадянські права. Справа Бута добре вписується в наратив Москви про те, що Вашингтон буцімто намагається заманити в пастку та пригнітити невинних росіян на надуманих підставах.

"З резонансної справи Бута розгорнулося справжнє "полювання" американців на російських громадян по всьому світу", - писала минулого року урядова газета "Российская газета".

Росія все частіше називає його справу порушенням прав людини. Його дружина та адвокат стверджували, що його здоров’я погіршується через суворі тюремні умови, де іноземці не завжди мають право на перерви, які можуть отримати американці.

Минулого місяця уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова заявила: «Ми дуже сподіваємося, що наш співвітчизник Віктор Бут повернеться на батьківщину».

Москалькова повідомила, що Міністерство закордонних справ, Генеральна прокуратура та Міністерство юстиції працюють над тим, щоб з'ясувати, чи може Бут претендувати на передачу Росії для відбування решти терміну покарання.

Бута, якого зараз утримують у закладі середнього рівня безпеки в Меріоні, штат Іллінойс, планують звільнити в серпні 2029 року.

Якби ви запитали мене сьогодні: «Як ви вважаєте, чи буде 10 років справедливим вироком?», я б відповіла «так», – сказала Шайндлін.

"Він погодився на важку угоду", — сказала суддя у відставці, зазначивши, що спецслужби США «вклали йому в уста слова», щоб він сказав, що знав, що американці можуть загинути від зброї, яку він продав, щоб вимагати посилення покарання на основі тероризму, що означає тривале а може і довічне ув’язнення.

«Ідея обміняти його не повинна бути неприйнятною для нашого уряду. Звільнити його було б неправильно», — сказала Шайндлін. Тим не менш, вона сказала, що рівномірний обмін Грайнер на Бута буде «занепокоєнням».

Зірку WNBA та дворазову золоту медалістку Олімпійських ігор заарештували в лютому в московському аеропорту, де поліція заявила, що знайшла олію канабісу в каністрі для вейпу в її багажі. У той час як уряд США класифікував її як «неправомірно затриману», 7 липня Ґрайнер визнала себе винною у звинуваченні у зберіганні наркотиків під час процесу в російському суді.

Шейндлін сказала, що Ґрайнер заарештували за те, що "не варто і п'яти хвилин у в'язниці".

Таку думку поділяють і інші. У редакційній статті від 9 липня газета St. Louis Post-Dispatch зазначила, що Бут незаконно продав зброю на мільярди доларів, «щоб розпалити війни по всьому світу», і на ньому “кров тисяч", тоді як Ґрайнер "зробила дурну помилку, випивши невелику кількість канабісу. Вона нікому не зашкодила".

Грайнер може отримати до 10 років в'язниці. Ті, хто розуміє, що подібні кроки зазвичай передують обміну ув'язненими, не очікували визнання нею провини. Вілана заарештували три роки тому за звинуваченнями в шпигунстві, які США назвали сфабрикованими та фальшивими.

У квітні 2012 року Шайндлін призначила обов'язковий мінімум 25 років позбавлення волі, який зараз відбуває Бут, але вона сказала, що зробила це лише тому, що це було потрібно.

Його взяли під варту в розкішному готелі Бангкока після розмов з інформаторами спецоперації Управління по боротьбі з наркотиками, які видавали себе за посадових осіб Революційних збройних сил Колумбії, також відомих як FARC. Вашингтон класифікував групу як наркотерористичну.

Його привезли до США в листопаді 2010 року.

Прізвисько «Торговець смертю» прикріпив до Бута високопосадовець МЗС Великої Британії. Це прізвисько було включено до обвинувального висновку уряду США щодо Бута.