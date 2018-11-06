США: напади на представників громадянського суспільства в Україні мусять припинитись

Державний департамент США виступив із заявою через смерть Катерини Гандзюк. В заяві наголошується на необхідності припинити насильство проти активістів в Україні, а також покарати винних.

"США висловлюють найглибші співчуття сім'ї та друзям Катерини Гандзюк, - написала речниця Державного Департаменту США Гедер Науерт у Twitter. - Напади на представників українського громадянського суспільства мусять припинитись. Відповідальних за вчинення цього жахливого нападу потрібно притягнути до відповідальності".

Раніше свої співчуття у зв’язку зі смертю херсонської активістки Катерини Гандзюк висловив Європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Ган.

"Дуже засмучений новинами про смерть неймовірно сміливої Катерини Гандзюк. Атаки на активістів громадянського суспільства неприйнятні. Винні в цьому жорстокому злочині мають бути притягнені до відповідальності. Мої думки з її родиною і друзями", – написав Ган.

4 листопада активісти та друзі Катерини Гандзюк повідомили про її смерть.

Відому херсонську громадську діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Трьох затриманих за підозрою в нападі на Гандзюк тримають під вартою, ще одного – відпустили під домашній арешт.

Правову кваліфікацію справи правоохоронці змінювали кілька разів: від «хуліганства» через «умисні тяжкі тілесні ушкодження» до «замаху на вбивство». 3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

24 вересня адвокат Євгенія Закревська повідомила, що у справі активістки з’явилась додаткова кваліфікація – замовне вбивство.

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