Нарешті, гарна економічна новина з України - Аслунд

Аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд привітав дані про прискорення економічного зростання України, опубліковані Державною службою статистики України у вівторок.

"Нарешті, гарна економічна новина. Валовий внутрішній продукт зріс за попередніми даними на 3,1% за перший квартал, у порівнянні з тим самим періодом попереднього року, після того як зростання було лише на 2,2% в четвертому кварталі 2017 року", - написав Аслунд у Twitter.

Зростанню економіки сприяло "зміцнення попиту з боку домогосподарств та бум в інвестиціях". Так прокоментувала новину про прискорення економічного зростання України економіст дослідницького підрозділу The Economist Group Агата Демараїс.

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