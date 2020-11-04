Кілька штатів у США легалізували марихуану в результаті виборів

Рух за послаблення законодавства про обіг наркотиків у США у вівторок отримав певні здобутки. Це жваво обговорюють у місцеві ЗМІ.

Американське лібертаріанське видання Reason заявило у Twitter: "на поточний момент наркотики є головним переможцем виборів у США".

Видання Vox твітує, що "день виборів позначився важливою відмовою від війни проти наркотиків".

"Виборці завдали серйозного удару по війні проти наркотиків", - твітує видання Vice News.

Ще п'ять штатів легалізували використання марихуани дорослими, а виборці в Орегоні зробили свій першим штатом, який скасував кримінальну відповідальність за зберігання невеликих кількостей "вуличних наркотиків", таких як кокаїн, героїн та метамфетамін.

Питання, що стосуються наркотиків, були включені в бюлетені в 32 штатах серед 120 запропонованих законів штатів і конституційних поправок.

Ініціатива, підтримана в Орегоні, дозволить людям, заарештованим з невеликою кількістю важких наркотиків, уникнути суду і можливого тюремного ув'язнення за умови виплати штрафу в розмірі 100 доларів і проходження програми щодо позбавлення від залежності.

Пропозиція була підтримана Демократичною партією Орегону і деякими асоціаціями лікарів і медсестер.

Виборці у Нью-Джерсі і Аризоні схвалили заходи з легалізації марихуани для людей старших за 21 рік. Південна Дакота стала першим штатом, виборці якого схвалили використання марихуани як в рекреаційних, так і медичних цілях.

Виборці штату Монтана схвалили легалізацію рекреаційної марихуани, а у штаті Міссісіпі схвалено медична марихуана.

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