В крематорії Аргентини спалили російський вантаж кокаїну

Росія та Аргентина використали крематорій в Буенос Айресі, щоб спалити 389 кілограм кокаїну, вилученого під час операції спрямованої проти контрабанди наркотика, що здійснювалась через російське посольство в цій країні, повідомляє ВВС.

Загальну вартість знищеного вантажу оцінили у 93 мільйони доларів.

В 2016 році, колишній посол Росії попередив посадовців Аргентини, що було знайдено 12 валіз, які було заховано в посольській прибудові. Ці валізи були забиті наркотиками.

Після повідомлення, поліція Аргентини вночі зайшла до прибудови і замінила кокаїн на борошно. Вони також розмістили на валізах покажчики GPS.

Поліції довелось довго чекати. "Операція тривала 14 місяців і в певний час ми вже думали, що вони не повернуться за своїм вантажем і вони щось підозрюють. Однак все виявилось добре", - пояснила міністр безпеки Аргентини Патріція Буллріх в інтерв'ю російській пресі.

Через рік валізи доставили до Москви і відбулись арешти.

За підозрами поліції, керівник схеми Андрєй Ковальчук найняв Алі Аб'янова, який був співробітником посольства, щоб той зберігав кокаїн в школі біля посольства і організовував поставки наркотиків до Москви.

Пані Буллріх високо оцінила операцію поліції, назвавши її "фантастичною" і "надзвичайно складною".

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