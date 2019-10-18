Астронавтки NASA проведуть у відкритому космосі 5-6 годин

Астронавтки Джессіка Мейр та Кристина Коч проводять перший вихід у космос за участі виключно жіночого складу астронавтів.

Астронавтки проведуть у відкритому космосі 5-6 годин. Це четверте перебування у відкритому космосі для Коч і перше для Мейр.

Перебуваючи на платформі, під своїми ногами вони зможуть побачити Землю.

Першою жінкою у відкритому космосі була радянська космонавтка Світлана Савицька в 1984 році. Другою стала астронавтка НАСА Кейті Салліван. Протягом останніх 35 років, 12 американок побували у відкритому космосі, нагадують американські ЗМІ.

Президент США Дональд Трамп зателефонував на міжнародну космічну станцію, щоб привітати команду з досягненням. "Вітаю, Кристино та Джессіко з цією історичною подією, - заявив президент. - Захоплює можливість розмовляти з двома хоробрими американськими астронавтками, які творять історію".

Раніше в інтерв'ю NASA TV пані Коч відповіла на питання, чи бентежить її те, що її здобутки часто розглядають з точки зору її статі, або що відзначати досягнення потрібно

"Я про це багато думала, - заявила вона. – Зрештою вважаю, що це важливо. Гадаю це важливо через історичність того, що ми робимо і тому, що жінки в минулому не завжди були за столом, де приймались рішення".

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