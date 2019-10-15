NASA презентує нові скафандри, в яких астронавти полетять на Місяць і Марс

У прямому ефірі NASA презентувала нові костюми, в яких астронавти полетять на Місяць і на Марс.

Особливий акцент у новому скафандрі зробили на мобільності. Навіть костюм із високим тиском всередині, який дозволить людині перебувати у безповітряному просторі, дозволить астронавтові присідати і згинати пальці рук. Якщо раніше астронавтам доводилось "стрибати" поверхнею Місяця, то тепер вони зможуть робити кроки.

Національна космічна агенція США планує відновити польоти на Місяць у 2024 році. Польоти на супутник Землі людство припинило у 1972 році.

У NASA підкреслили: новий скафандр підходитиме будь-кому, хто мріє про космос. У березні американська космічна агенція була змушена скасувати вихід у відкритий космос лише жінок-астронавток, тому що для них не знайшли відповідних скафандрів за розміром.

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