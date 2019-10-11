NASA перервала трансляцію виходу в космос, щоб сповістити про смерть російського космонавта

NASA перервала пряму трансляцію виходу двох американських астронавтів у космос, щоб сповістити про смерть російського космонтавта Олексія Леонова. Він був першою людиною, яка вийшла у відкритий космос.

Сьогодні у відкритий космос виходили астронавти Ендрю Морган та Крістіна Кох, щоб замінити акумуляторні батареї, які живлять орбітальну лабораторію. Це був другий із п’яти запланованих виходів астронавтів у космос цього місяця. Втім, трансляцію їхнього завдання перервали, вивіши на екрани світлину Леонова. Згодом в офіційному твіттері NASA написали:

“Ми сумуємо через втрату легендарного космонавта Роскосмосу Олексія Леонова, який став першою людиною, яка вийшла у космос 18 березня 1965 року. Його сміливий вихід у вакуум космосу розпочав історію позабортової діяльності, яка зробила можливим сьогоднішнє обслуговування Міжнародної космічної станції”.

Олексій Леонов помер на 86 році життя. Повідомляється, що він уже декілька років хворів. Перший вихід в космос Леонов здійснив у березні 1965 року, він тривав 12 хвилин і 9 секунд.

Дивіться також: ​Стартап на мільярд: Як українці побудували одну з найуспішніших компаній в Кремнієвій долині Grammarly