У НАСА шукають волонтерів для прибирання туалетів

Центр Національної аерокосмічної агенції США у Х'юстоні попросив співробітників зголоситись допомогти з прибиранням туалетів. Через часткове припинення роботи уряду установа не має коштів на оплату послуг прибиральників. Численні співробітники центру вже працюють, не отримуючи заробітну платню. Про це повідомляє видання The Houston Chronicle.
Фото повідомлення з центру розмістила на своїй сторінці у Twitter співробітниця НАСА, відзначає видання.
Волонтерів просять прибирати сміття з підлоги, виносити використані паперові рушники, чистити туалети, протирати поверхні у прибиральнях. Усі співробітники НАСА, відзначає оголошення, повинні самостійно доносити сміття з персональної урни до загального баку.
Оголошення розміщене у Twitter відзначає, що співробітники, які працюють без платні та вимушені самостійно прибирати відповідають за підтримку роботи Міжнародної космічної станції.
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