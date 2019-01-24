У НАСА шукають волонтерів для прибирання туалетів

Центр Національної аерокосмічної агенції США у Х'юстоні попросив співробітників зголоситись допомогти з прибиранням туалетів. Через часткове припинення роботи уряду установа не має коштів на оплату послуг прибиральників. Численні співробітники центру вже працюють, не отримуючи заробітну платню. Про це повідомляє видання The Houston Chronicle.

Фото повідомлення з центру розмістила на своїй сторінці у Twitter співробітниця НАСА, відзначає видання.