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NASA схвалило тестовий політ корабля Ілона Маска до МКС

Побудова космічного корабля Crew Dragon в штаб-квартирі SpaceX в Каліфорнії

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Американське космічне агентство NASA остаточно схвалило тестовий запуск космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС) 2 березня. Це стане першим космічним випробувальним польотом нового корабля компанії SpaceX Ілона Маска, повідомляє агентство Reuters.

Ухвалене рішення NASA відкриває компанії SpaceХ принципово нові можливості для розвитку польотів американських астронавтів у космос після завершення у 2011 році програми пілотованих польотів на «космічних човниках» Shuttle.

Ось так виглядає цей корабель.

Компанія SpaceX представила космічний корабель Crew Dragon. Відео
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Компанія SpaceX представила космічний корабель Crew Dragon. Відео

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Агентство NASA виділило компанії SpaceX 2,6 мільярда доларів США, а конкуруючій компанії Boeing 4,2 мільярда доларів для створення космічної системи доставки астронавтів на МКС і назад на Землю. На даний час усі екіпажі доставляють на МКС і назад на Землю російськими кораблями «Союз».

Інтер'єр космічного корабля Crew Dragon. Презентація: 13 серпня 2018 року
Інтер'єр космічного корабля Crew Dragon. Презентація: 13 серпня 2018 року
Передрук з "Радіо Свобода"

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У космосі тепер є корабель-сміттєзбиральник для збирання мотлоху. Відео

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