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Вчені НАСА будуть "ганятися" за сонячним затемненням на реактивних літаках. Фото підготовки

  • Голос Америки
Спеціально оснащений літака НАСА "WB-57F"

Вчені слідкуватимуть за сонячним затемненням, що відбудеться 21 серпня, з неба.

Фінансована НАСА команда слідуватиме за тінню Місяця над східною частиною США на двох спеціально оснащених реактивних літаках "WB-57F".

Літаки піднімуться у повітря з космічного центра НАСА ім. Джонсона в Х'юстоні, штат Техас, і пролетять над штатами Місурі, Іллінойс і Теннессі, на висоті у 50,000 футів (близько 15,000 метрів).

Таким чином, вчені зможуть слідкувати за затемненням у три рази довше, ніж з землі. Це надасть їм рідкісну можливість зробити розширені спостереження.

На носах літаків будуть розміщені телескопи. Завдяки цьому вчені зроблять унікальні знімки атмосфери Сонця.

Вони також слідкуватимуть за Меркурієм та зроблять першу теплову карту планети.

Все, що треба знати про сонячне затемненні в одному відео:

У США нетерпляче готуються до історичного повного затемнення сонця. Відео
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