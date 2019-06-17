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Населення світу практично не зростатиме вже в 2100 році – Pew

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Народжуваність в світі падає і це стане основним фактором, чому населення світу практично перестане зростати до 2100 року. Про це свідчать результати аналізу, проведеного американською соціологічною організацією Pew Research Center, на основі даних ООН.

Населення світу досягне 10,9 мільярда і зростання уповільниться до 0.1% з теперішніх темпів у 1-2% щорічно, пишуть дослідники.

Pew наводить такі основні висновки дослідження.

  • В середньому кількість пологів на одну жінку становитиме 1,9 на 2100 рік, що недостатньо для відтворення населення. Тепер цей показник складає – 2,5.

  • Середній (медіанний) вік населення зросте до 42 в 2100 з теперішніх 31, через зростання очікуваної тривалості життя та зменшення народжуваності.
  • Африка – єдиний регіон, де населення потужно зростатиме до кінця століття. Населення Північної Америки, Австралії та Нової Зеландії також зростатимуть, але повільніше, ніж населення Африки.
  • В Європі та Південній Америці, населення до 2100 року скоротиться.

  • Населення Азії зростатиме до 2055 року, а потім почне скорочуватись.
  • Населення Північної Америки зростатиме в основному за рахунок міграції.
  • Більше половини зростання населення світу відбуватиметься в п'яти країнах Африки і в Пакистані.
  • Індія перевершить Китай, як найбільш населена країна світу у 2027 році.

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Понад 800 мільйонів людей у світі страждають від голоду – дослідження. Відео

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